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В Красноярском крае троих подростков заподозрили в надругательстве
В Красноярском крае троих подростков заподозрили в надругательстве - РИА Новости, 01.07.2025
В Красноярском крае троих подростков заподозрили в надругательстве
Трое подростков 11 и 13 лет подозреваются в надругательстве над 10-летним мальчиком в летнем лагере в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:24:00+03:00
2025-07-01T10:24:00+03:00
2025-07-01T10:24:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Трое подростков 11 и 13 лет подозреваются в надругательстве над 10-летним мальчиком в летнем лагере в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным следствия, 25 и 27 июня трое подростков 11 и 13 лет, пребывающих в одном из летних спортивных лагерей Красноярского края, надругались над 10-летнем мальчиком. Ребенок позже сообщил о произошедшем своей маме и воспитателю лагеря. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз и другие необходимые следственные действия. "Сухобузимским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального управления СК уточнили, что инцидент произошел в лагере "Сосновый бор" в Сухобузимском районе.
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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае троих подростков заподозрили в надругательстве
В Красноярском крае на подростков завели дело об надругательстве над мальчиком