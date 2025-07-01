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В Красноярском крае троих подростков заподозрили в надругательстве - РИА Новости, 01.07.2025
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10:24 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/delo-2026458921.html
В Красноярском крае троих подростков заподозрили в надругательстве
В Красноярском крае троих подростков заподозрили в надругательстве - РИА Новости, 01.07.2025
В Красноярском крае троих подростков заподозрили в надругательстве
Трое подростков 11 и 13 лет подозреваются в надругательстве над 10-летним мальчиком в летнем лагере в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:24:00+03:00
2025-07-01T10:24:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Трое подростков 11 и 13 лет подозреваются в надругательстве над 10-летним мальчиком в летнем лагере в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным следствия, 25 и 27 июня трое подростков 11 и 13 лет, пребывающих в одном из летних спортивных лагерей Красноярского края, надругались над 10-летнем мальчиком. Ребенок позже сообщил о произошедшем своей маме и воспитателю лагеря. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз и другие необходимые следственные действия. "Сухобузимским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального управления СК уточнили, что инцидент произошел в лагере "Сосновый бор" в Сухобузимском районе.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае троих подростков заподозрили в надругательстве

В Красноярском крае на подростков завели дело об надругательстве над мальчиком

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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КРАСНОЯРСК, 1 июл – РИА Новости. Трое подростков 11 и 13 лет подозреваются в надругательстве над 10-летним мальчиком в летнем лагере в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, 25 и 27 июня трое подростков 11 и 13 лет, пребывающих в одном из летних спортивных лагерей Красноярского края, надругались над 10-летнем мальчиком. Ребенок позже сообщил о произошедшем своей маме и воспитателю лагеря. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз и другие необходимые следственные действия.
"Сухобузимским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту совершения иных насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального управления СК уточнили, что инцидент произошел в лагере "Сосновый бор" в Сухобузимском районе.
Суд - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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27 июня, 16:26
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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