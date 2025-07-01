https://ria.ru/20250701/danija-2026515782.html

В Дании задержали мужчину, якобы следившего за евреями по заданию Ирана

В Дании задержали мужчину, якобы следившего за евреями по заданию Ирана - РИА Новости, 01.07.2025

В Дании задержали мужчину, якобы следившего за евреями по заданию Ирана

В Дании по ордеру генеральной прокуратуры ФРГ задержан мужчина, подозреваемый в Германии в слежке за "еврейскими лицами" и институциями по заданию спецслужб... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:21:00+03:00

2025-07-01T14:21:00+03:00

2025-07-01T14:22:00+03:00

в мире

иран

дания

германия

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975894962_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_83d4906b0c411d8c3a65059fafe5c465.jpg

БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. В Дании по ордеру генеральной прокуратуры ФРГ задержан мужчина, подозреваемый в Германии в слежке за "еврейскими лицами" и институциями по заданию спецслужб Ирана, сообщается в заявлении германского ведомства. "Федеральная прокуратура на основании ордера на арест, выданного следственным судьёй Федерального верховного суда Германии 24 июня 2025 года, в четверг, 26 июня 2025 года, при содействии правоохранительных органов Дании задержала в Орхусе (Дания) гражданина Дании Али С.", - говорится в разосланном пресс-службой генпрокуратуры заявлении. С. подозревается в том, что в начале 2025 года получил от иранской разведки задание собирать в Берлине информацию о "еврейских местах" и отдельных "еврейских лицах". С этой целью он в июне текущего года провёл разведку трёх объектов на месте. "Предположительно, это служило подготовкой к дальнейшим разведывательным операциям в Германии, вплоть до, возможно, терактов против еврейских целей", - пояснили в прокуратуре. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250615/iran-2022940699.html

https://ria.ru/20250630/iran-2026332243.html

иран

дания

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, дания, германия, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте