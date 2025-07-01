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В Дании задержали мужчину, якобы следившего за евреями по заданию Ирана - РИА Новости, 01.07.2025
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14:21 01.07.2025 (обновлено: 14:22 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/danija-2026515782.html
В Дании задержали мужчину, якобы следившего за евреями по заданию Ирана
В Дании задержали мужчину, якобы следившего за евреями по заданию Ирана - РИА Новости, 01.07.2025
В Дании задержали мужчину, якобы следившего за евреями по заданию Ирана
В Дании по ордеру генеральной прокуратуры ФРГ задержан мужчина, подозреваемый в Германии в слежке за "еврейскими лицами" и институциями по заданию спецслужб... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:21:00+03:00
2025-07-01T14:22:00+03:00
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БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. В Дании по ордеру генеральной прокуратуры ФРГ задержан мужчина, подозреваемый в Германии в слежке за "еврейскими лицами" и институциями по заданию спецслужб Ирана, сообщается в заявлении германского ведомства. "Федеральная прокуратура на основании ордера на арест, выданного следственным судьёй Федерального верховного суда Германии 24 июня 2025 года, в четверг, 26 июня 2025 года, при содействии правоохранительных органов Дании задержала в Орхусе (Дания) гражданина Дании Али С.", - говорится в разосланном пресс-службой генпрокуратуры заявлении. С. подозревается в том, что в начале 2025 года получил от иранской разведки задание собирать в Берлине информацию о "еврейских местах" и отдельных "еврейских лицах". С этой целью он в июне текущего года провёл разведку трёх объектов на месте. "Предположительно, это служило подготовкой к дальнейшим разведывательным операциям в Германии, вплоть до, возможно, терактов против еврейских целей", - пояснили в прокуратуре. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250615/iran-2022940699.html
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в мире, иран, дания, германия, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Дания, Германия, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Дании задержали мужчину, якобы следившего за евреями по заданию Ирана

В Дании задержали мужчину, якобы следившего за евреями в ФРГ по заданию Ирана

© AP Photo / Sergei GritsДатский полицейский
Датский полицейский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Датский полицейский. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. В Дании по ордеру генеральной прокуратуры ФРГ задержан мужчина, подозреваемый в Германии в слежке за "еврейскими лицами" и институциями по заданию спецслужб Ирана, сообщается в заявлении германского ведомства.
"Федеральная прокуратура на основании ордера на арест, выданного следственным судьёй Федерального верховного суда Германии 24 июня 2025 года, в четверг, 26 июня 2025 года, при содействии правоохранительных органов Дании задержала в Орхусе (Дания) гражданина Дании Али С.", - говорится в разосланном пресс-службой генпрокуратуры заявлении.
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С. подозревается в том, что в начале 2025 года получил от иранской разведки задание собирать в Берлине информацию о "еврейских местах" и отдельных "еврейских лицах". С этой целью он в июне текущего года провёл разведку трёх объектов на месте.
"Предположительно, это служило подготовкой к дальнейшим разведывательным операциям в Германии, вплоть до, возможно, терактов против еврейских целей", - пояснили в прокуратуре.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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