В Дании задержали мужчину, якобы следившего за евреями по заданию Ирана
В Дании задержали мужчину, якобы следившего за евреями в ФРГ по заданию Ирана
© AP Photo / Sergei GritsДатский полицейский
© AP Photo / Sergei Grits
Датский полицейский. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. В Дании по ордеру генеральной прокуратуры ФРГ задержан мужчина, подозреваемый в Германии в слежке за "еврейскими лицами" и институциями по заданию спецслужб Ирана, сообщается в заявлении германского ведомства.
"Федеральная прокуратура на основании ордера на арест, выданного следственным судьёй Федерального верховного суда Германии 24 июня 2025 года, в четверг, 26 июня 2025 года, при содействии правоохранительных органов Дании задержала в Орхусе (Дания) гражданина Дании Али С.", - говорится в разосланном пресс-службой генпрокуратуры заявлении.
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С. подозревается в том, что в начале 2025 года получил от иранской разведки задание собирать в Берлине информацию о "еврейских местах" и отдельных "еврейских лицах". С этой целью он в июне текущего года провёл разведку трёх объектов на месте.
"Предположительно, это служило подготовкой к дальнейшим разведывательным операциям в Германии, вплоть до, возможно, терактов против еврейских целей", - пояснили в прокуратуре.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".