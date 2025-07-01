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Глава Чувашии Николаев изменил программу инициативного бюджетирования

Глава Чувашии Николаев изменил программу инициативного бюджетирования - РИА Новости, 01.07.2025

Глава Чувашии Николаев изменил программу инициативного бюджетирования

В этом году по поручению главы Чувашской Республики Олега Николаева внесены изменения в программу инициативного бюджетирования "Ниме – Народный бюджет",... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:25:00+03:00

2025-07-01T16:25:00+03:00

2025-07-01T16:25:00+03:00

чувашская республика (чувашия)

новочебоксарск

олег николаев (политик)

чебоксары

владимир максимов

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В этом году по поручению главы Чувашской Республики Олега Николаева внесены изменения в программу инициативного бюджетирования "Ниме – Народный бюджет", предполагается, что это привлечет людей в развитие своих территорий, сообщает пресс-служба главы региона. С 1 июля начинается прием заявок на участие в программе. "В Чувашии практика инициативного бюджетирования активно развивается. Жители хотят участвовать в происходящих изменениях на территориях своего проживания. Кроме того, использование цифровых сервисов обеспечивает прозрачность голосования, гарантируя участие реальных жителей, прошедших авторизацию", - отметил Николаев, его слова приводит пресс-служба. Если ранее большинство проектов приходилось на сельскую местность, то теперь акцент сделан на участие городов. Благодаря этому подходу финансирование в городах увеличено: например, в Чебоксарах — с 10 до 87,5 миллиона рублей, в Новочебоксарске — с 7,5 до 35 миллионов. Также на 5% увеличена доля республиканского софинансирования, что позволяет людям с меньшими затратами воплощать свои идеи в жизнь. Расширен и перечень направлений, по которым можно подавать инициативы. Введены два новых приоритета: "Мой двор" — благоустройство придомовых территорий, установка освещения, видеонаблюдения, малых архитектурных форм, а также "Мир детей и молодежи" — проекты, которые инициируют и реализуют сами молодые люди. Эти предложения были озвучены городской общественностью и получили широкую поддержку. Отменены ограничения по количеству заявок от муниципалитетов — теперь число проектов зависит лишь от доступного финансирования и активности граждан. Изменена система оценки заявок: основной акцент сделан на степень народной поддержки. Проекты, собравшие более 500 подписей, получают 150 баллов. Дополнительные баллы начисляются за поддержку со стороны ТОСов и молодежных организаций. Для городов введена система онлайн-голосования через портал "Чувашия-онлайн" с авторизацией через "Госуслуги". Программа получила новое имя — "Ниме – Народный бюджет". Программа теперь имеет собственный логотип и фирменный стиль, что повышает ее узнаваемость. Понимая, что участие в программе требует определенной подготовки, министерство строительства Чувашии совместно с профильными ведомствами запускает серию обучающих семинаров для общественников. Во всех администрациях созданы проектные группы, которые будут сопровождать заявителей на всех этапах. За каждой территорией закреплены координаторы, которые окажут помощь инициативным группам, а в министерствах определены ответственные специалисты. Также подготовлены информационные материалы — буклеты и методические рекомендации. Прием заявок продлится до 14 августа на портале "Чувашия онлайн". За это время инициативные группы должны разработать проект, собрать подписи в поддержку и передать документы в администрацию своего муниципалитета. С 12 сентября стартует голосование на портале "Госуслуги". Победители будут определены до 27 октября. Программа "Ниме – Народный бюджет" сохраняет обязательное софинансирование со стороны жителей или спонсоров — от 5%, остальное покрывается за счет бюджетов различных уровней. "Мы сделали все, чтобы программа стала по-настоящему народной — доступной, понятной, поддерживающей инициативу каждого. "Ниме – Народный бюджет" — это возможность изменить свой двор, улицу, район", - сказал министр строительства, архитектуры ЖКХ Чувашской Республики Владимир Максимов, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250624/nikolaev-2025184776.html

https://ria.ru/20250630/psb-2026256073.html

https://ria.ru/20250620/svo-2024388104.html

чувашская республика (чувашия)

новочебоксарск

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чувашская республика (чувашия), новочебоксарск, олег николаев (политик), чебоксары, владимир максимов