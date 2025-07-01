https://ria.ru/20250701/chelyabinsk-2026505556.html

Обучение по программе "Герои Южного Урала" стартовало в Челябинской области

Обучение по программе "Герои Южного Урала" стартовало в Челябинской области - РИА Новости, 01.07.2025

Обучение по программе "Герои Южного Урала" стартовало в Челябинской области

Обучение по программе "Герои Южного Урала" стартовало 1 июля в Челябинской области, слушателей, участников СВО, ждет 10-дневный интенсив, включающий... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:37:00+03:00

2025-07-01T13:37:00+03:00

2025-07-01T13:38:00+03:00

челябинская область

челябинская область

чебаркуль

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Обучение по программе "Герои Южного Урала" стартовало 1 июля в Челябинской области, слушателей, участников СВО, ждет 10-дневный интенсив, включающий академическую и командообразующую части, сообщила пресс-служба правительства региона. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 1 июля открыл первый модуль кадровой программы "Герои Южного Урала", который стартовал в военно-патриотическом центре "Аванград" в Чебаркуле. "Основная задача, которая перед нами стоит по итогу обучения, чтобы вы вошли в состав большой команды Челябинской области и проявили свои возможности в органах исполнительной власти, в том числе в муниципалитетах… Эта программа для нас просто необходима, есть потребность в том, чтобы новые руководители и ответственные сотрудники приходили в государственные органы и развивали нашу страну", - цитирует пресс-служба слова Текслера. По данным правительства региона, программа "Герои Южного Урала" направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях. Первый модуль обучения проходит на площадке военно-патриотического центра "Аванград", уточняется в сообщении. В нем принимают участие 60 человек, которых отобрали из более чем 1 тысячи претендентов - это ветераны СВО, показавшие наиболее высокие результаты в части управленческого опыта, управленческого потенциала и военных заслуг (в том числе четыре женщины), отмечается в сообщении. После завершения первого модуля обучения для каждого слушателя будет назначен наставник из числа руководителей региональных и муниципальных органов власти, руководителей крупных промышленных предприятий, поясняет пресс-служба. Выпускник первого потока федеральной программы "Время Героев" Александр Загайнов рассказал о своем опыте обучения и последующего трудоустройства в органах государственной власти. "Программа очень серьезная, она дорогого стоит. Впитывайте как губка все знания, только практика в совокупности с теорией дает нужный результат и правильный положительный эффект. Такая программа позволяет получить навыки от первоисточника", – цитирует пресс-служба слова Загайнова. По словам директора Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы Евгения Алдошенко, программа "Герои Южного Урала" разработана по аналогии с федеральным проектом "Время Героев" с учетом региональной составляющей. "Мы начали работу над организацией и реализацией этой программы полгода назад, в январе 2025 года. Хочу выразить благодарность Алексею Леонидовичу (Текслеру - ред.), который сразу выделил все необходимое финансирование. Наши коллеги из Высшей школы государственного управления передали нам все методические наработки и весь свой опыт, полученный в рамках реализации федеральной программы "Время Героев". Мы совместно с ними моделировали региональную программу с учетом региональной специфики, но опираясь на опыт федеральной программы… Окончательная цель проекта – работа в команде Челябинской области на благо субъекта", - сказал он на открытии обучения. По данным правительства региона, программа обучения рассчитана на один календарный год. Обучение будет проходить в Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Помимо очного обучения предусмотрены стажировки. По результатам освоения программы будет выдаваться диплом государственного образца.

https://ria.ru/20250623/teksler-2024904683.html

https://ria.ru/20250620/investklimat-2024248579.html

https://ria.ru/20250620/roboty-2024104705.html

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челябинская область, чебаркуль, алексей текслер