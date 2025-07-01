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В Челябинске арестовали и.о. ректора вуза, обвиняемого во взятках

В Челябинске арестовали и.о. ректора вуза, обвиняемого во взятках - РИА Новости, 01.07.2025

В Челябинске арестовали и.о. ректора вуза, обвиняемого во взятках

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и.о. ректора Уральского госуниверситета физической культуры в Челябинске, обвиняемому в получении... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:29:00+03:00

2025-07-01T12:29:00+03:00

2025-07-01T12:47:00+03:00

происшествия

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и.о. ректора Уральского госуниверситета физической культуры в Челябинске, обвиняемому в получении взяток от студентов за положительные оценки, сообщило региональное СУСК РФ.И.о. ректора обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия)."Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении исполняющего обязанности ректора образовательного учреждения "УралГУФК", обвиняемого в получении взяток, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 августа 2025 года", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024 года обвиняемый, занимая должность завкафедрой "Физического воспитания и здоровья" института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет), получил от студента взятку в размере не менее 20 тысяч рублей за внесение в официальные документы ложных сведений и выставление положительных оценок без явки обучающегося на лекции и практические занятия и без сдачи зачетов и экзаменов.Кроме того, с 1 июня 2024 года по 27 июня 2025 года фигурант договорился с другим студентом института о получении взятки в размере 200 тысяч рублей за внесение также ложных сведений и выставление положительных оценок по текущим заданиям без их сдачи и без явки студента на зачетах и экзаменах до окончания обучения в учреждении.По данным сайта учебного учреждения, исполняющим обязанности ректора является Евгений Черепов, он доктор педагогических наук, доцент. Финалист Уральского федерального округа конкурса управленцев "Лидеры России" 2023-2024 годов, почётный работник сферы образования РФ, имеет нагрудный знак "Отличник Физической Культуры".В 2020 году суд Челябинска приговорил к 6 годам колонии строгого режима бывшего ректора этого учебного учреждения Евгения Орехова, он признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

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происшествия, россия, челябинск