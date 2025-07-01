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В Челябинске арестовали и.о. ректора вуза, обвиняемого во взятках - РИА Новости, 01.07.2025
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12:29 01.07.2025 (обновлено: 12:47 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/chelyabinsk-2026484016.html
В Челябинске арестовали и.о. ректора вуза, обвиняемого во взятках
В Челябинске арестовали и.о. ректора вуза, обвиняемого во взятках - РИА Новости, 01.07.2025
В Челябинске арестовали и.о. ректора вуза, обвиняемого во взятках
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и.о. ректора Уральского госуниверситета физической культуры в Челябинске, обвиняемому в получении... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:29:00+03:00
2025-07-01T12:47:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и.о. ректора Уральского госуниверситета физической культуры в Челябинске, обвиняемому в получении взяток от студентов за положительные оценки, сообщило региональное СУСК РФ.И.о. ректора обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия)."Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении исполняющего обязанности ректора образовательного учреждения "УралГУФК", обвиняемого в получении взяток, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 августа 2025 года", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024 года обвиняемый, занимая должность завкафедрой "Физического воспитания и здоровья" института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет), получил от студента взятку в размере не менее 20 тысяч рублей за внесение в официальные документы ложных сведений и выставление положительных оценок без явки обучающегося на лекции и практические занятия и без сдачи зачетов и экзаменов.Кроме того, с 1 июня 2024 года по 27 июня 2025 года фигурант договорился с другим студентом института о получении взятки в размере 200 тысяч рублей за внесение также ложных сведений и выставление положительных оценок по текущим заданиям без их сдачи и без явки студента на зачетах и экзаменах до окончания обучения в учреждении.По данным сайта учебного учреждения, исполняющим обязанности ректора является Евгений Черепов, он доктор педагогических наук, доцент. Финалист Уральского федерального округа конкурса управленцев "Лидеры России" 2023-2024 годов, почётный работник сферы образования РФ, имеет нагрудный знак "Отличник Физической Культуры".В 2020 году суд Челябинска приговорил к 6 годам колонии строгого режима бывшего ректора этого учебного учреждения Евгения Орехова, он признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.
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происшествия, россия, челябинск
Происшествия, Россия, Челябинск
В Челябинске арестовали и.о. ректора вуза, обвиняемого во взятках

И.о. ректора челябинского вуза, обвиняемого в получении взяток, арестовали

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
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Кресло судьи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и.о. ректора Уральского госуниверситета физической культуры в Челябинске, обвиняемому в получении взяток от студентов за положительные оценки, сообщило региональное СУСК РФ.
И.о. ректора обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).
"Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении исполняющего обязанности ректора образовательного учреждения "УралГУФК", обвиняемого в получении взяток, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 августа 2025 года", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024 года обвиняемый, занимая должность завкафедрой "Физического воспитания и здоровья" института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет), получил от студента взятку в размере не менее 20 тысяч рублей за внесение в официальные документы ложных сведений и выставление положительных оценок без явки обучающегося на лекции и практические занятия и без сдачи зачетов и экзаменов.
Кроме того, с 1 июня 2024 года по 27 июня 2025 года фигурант договорился с другим студентом института о получении взятки в размере 200 тысяч рублей за внесение также ложных сведений и выставление положительных оценок по текущим заданиям без их сдачи и без явки студента на зачетах и экзаменах до окончания обучения в учреждении.
По данным сайта учебного учреждения, исполняющим обязанности ректора является Евгений Черепов, он доктор педагогических наук, доцент. Финалист Уральского федерального округа конкурса управленцев "Лидеры России" 2023-2024 годов, почётный работник сферы образования РФ, имеет нагрудный знак "Отличник Физической Культуры".
В 2020 году суд Челябинска приговорил к 6 годам колонии строгого режима бывшего ректора этого учебного учреждения Евгения Орехова, он признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.
Наталья Ильина - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Обвиняемая в мошенничестве экс-ректор ПсковГУ часто ездила в Европу
26 июня, 03:23
 
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