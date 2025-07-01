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В Челябинске и.о. ректора университета заподозрили во взяточничестве

В Челябинске и.о. ректора университета заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 01.07.2025

В Челябинске и.о. ректора университета заподозрили во взяточничестве

И.о. Уральского госуниверситета физической культуры в Челябинске задержан по обвинению в получении взяток от студентов за положительные оценки, решается вопрос... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:05:00+03:00

2025-07-01T11:05:00+03:00

2025-07-01T12:08:00+03:00

происшествия

россия

челябинск

советский район

южно-уральский государственный университет

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. И.о. Уральского госуниверситета физической культуры в Челябинске задержан по обвинению в получении взяток от студентов за положительные оценки, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило региональное СУСК РФ.По данным следствия, с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024 года обвиняемый, занимая должность завкафедрой "Физического воспитания и здоровья" института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет), получил от студента взятку в размере не менее 20 тысяч рублей за внесение в официальные документы ложных сведений и выставление положительных оценок без явки обучающегося на лекции и практические занятия и без сдачи зачетов и экзаменов.Кроме того, с 1 июня 2024 года по 27 июня 2025 года фигурант договорился с другим студентом института о получении взятки в размере 200 тысяч рублей за внесение также ложных сведений и выставление положительных оценок по текущим заданиям без их сдачи и без явки студента на зачетах и экзаменах до окончания обучения в учреждении."Следователем следственного отдела по Советскому району города Челябинск СУСК России по Челябинской области расследуются уголовные дела в отношении 48-летнего исполняющего обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный университет физической культуры", обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия)", - говорится в сообщении.В настоящее время произведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого, следователь СК России ходатайствует перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.По данным сайта учебного учреждения, исполняющим обязанности ректора является Евгений Черепов, он доктор педагогических наук, доцент, финалист Уральского федерального округа конкурса управленцев "Лидеры России" 2023-2024 годов, почётный работник сферы образования РФ, имеет нагрудный знак "Отличник физической культуры".В 2020 году суд Челябинска приговорил к 6 годам колонии строгого режима бывшего ректора этого учебного учреждения Евгения Орехова, он признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

https://ria.ru/20250625/dagestan-2025382703.html

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происшествия, россия, челябинск, советский район, южно-уральский государственный университет, следственный комитет россии (ск рф)