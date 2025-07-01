Рейтинг@Mail.ru
Бречалов доложил Путину о ситуации в Ижевске - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/brechalov-2026510598.html
Бречалов доложил Путину о ситуации в Ижевске
Бречалов доложил Путину о ситуации в Ижевске - РИА Новости, 01.07.2025
Бречалов доложил Путину о ситуации в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что час назад доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Ижевске после атаки беспилотников на предприятие,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:57:00+03:00
2025-07-01T13:57:00+03:00
ижевск
россия
александр бречалов
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что час назад доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Ижевске после атаки беспилотников на предприятие, глава страны выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ранее глава Удмуртии сообщил, что после атаки на Ижевск трое человек погибли, тридцать пять госпитализированы, из них десять человек - в тяжелом состоянии. "Я буквально час назад говорил с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, он выражает соболезнования семьям погибших и скорейшее выздоровление пострадавшим", - сказал Бречалов в видеообращении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250701/izhevsk-2026509747.html
ижевск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_2991f38846ca4ea95e518617ae011bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ижевск, россия, александр бречалов, владимир путин, происшествия
Ижевск, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Происшествия
Бречалов доложил Путину о ситуации в Ижевске

Глава Удмуртии Бречалов доложил Путину о ситуации в Ижевске

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что час назад доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Ижевске после атаки беспилотников на предприятие, глава страны выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее глава Удмуртии сообщил, что после атаки на Ижевск трое человек погибли, тридцать пять госпитализированы, из них десять человек - в тяжелом состоянии.
"Я буквально час назад говорил с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, он выражает соболезнования семьям погибших и скорейшее выздоровление пострадавшим", - сказал Бречалов в видеообращении в Telegram-канале.
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Ижевске после атаки на предприятие госпитализировали 35 человек
13:56
 
ИжевскРоссияАлександр БречаловВладимир ПутинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала