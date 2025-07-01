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Бречалов доложил Путину о ситуации в Ижевске
Бречалов доложил Путину о ситуации в Ижевске - РИА Новости, 01.07.2025
Бречалов доложил Путину о ситуации в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что час назад доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Ижевске после атаки беспилотников на предприятие,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:57:00+03:00
2025-07-01T13:57:00+03:00
2025-07-01T13:57:00+03:00
ижевск
россия
александр бречалов
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что час назад доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Ижевске после атаки беспилотников на предприятие, глава страны выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ранее глава Удмуртии сообщил, что после атаки на Ижевск трое человек погибли, тридцать пять госпитализированы, из них десять человек - в тяжелом состоянии. "Я буквально час назад говорил с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, он выражает соболезнования семьям погибших и скорейшее выздоровление пострадавшим", - сказал Бречалов в видеообращении в Telegram-канале.
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ижевск, россия, александр бречалов, владимир путин, происшествия
Ижевск, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Происшествия
Бречалов доложил Путину о ситуации в Ижевске
Глава Удмуртии Бречалов доложил Путину о ситуации в Ижевске