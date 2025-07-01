https://ria.ru/20250701/bpla-2026516436.html

В Ижевске организовали горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

В Ижевске организовали горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025

В Ижевске организовали горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Прокуратура Удмуртии организовала горячую линию для оперативного приема обращений пострадавших от атаки беспилотников в Ижевске, сообщает надзорный орган... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:24:00+03:00

2025-07-01T14:24:00+03:00

2025-07-01T14:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ижевск

александр бречалов

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УФА, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура Удмуртии организовала горячую линию для оперативного приема обращений пострадавших от атаки беспилотников в Ижевске, сообщает надзорный орган региона в своём Telegram-канале. Ранее глава региона Александр Бречалов сообщал, что одно из ижевских предприятий подверглось атаке беспилотников. Позже он сообщил, что на атакованном объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные службы. По сообщению Бречалова, есть погибшие и тяжелораненые. "В Удмуртии прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов. Для оперативного приема обращений граждан в прокуратуре организована горячая линия: +79127559945, +7(3412)607425", - говорится в сообщении ведомства. Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на месте работает заместитель прокурора республики. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания любой помощи семьям погибших и пострадавших, добавили в прокуратуре Удмуртии.

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ижевск

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происшествия, ижевск, александр бречалов