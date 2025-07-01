Рейтинг@Mail.ru
В Ижевске организовали горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/bpla-2026516436.html
В Ижевске организовали горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА
В Ижевске организовали горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025
В Ижевске организовали горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА
Прокуратура Удмуртии организовала горячую линию для оперативного приема обращений пострадавших от атаки беспилотников в Ижевске, сообщает надзорный орган... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:24:00+03:00
2025-07-01T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ижевск
александр бречалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026458371_182:118:1239:712_1920x0_80_0_0_95e078c2318fb509767acadd960df50a.jpg
УФА, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура Удмуртии организовала горячую линию для оперативного приема обращений пострадавших от атаки беспилотников в Ижевске, сообщает надзорный орган региона в своём Telegram-канале. Ранее глава региона Александр Бречалов сообщал, что одно из ижевских предприятий подверглось атаке беспилотников. Позже он сообщил, что на атакованном объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные службы. По сообщению Бречалова, есть погибшие и тяжелораненые. "В Удмуртии прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов. Для оперативного приема обращений граждан в прокуратуре организована горячая линия: +79127559945, +7(3412)607425", - говорится в сообщении ведомства. Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на месте работает заместитель прокурора республики. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания любой помощи семьям погибших и пострадавших, добавили в прокуратуре Удмуртии.
https://ria.ru/20250701/vsu-2026481801.html
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026458371_290:0:1239:712_1920x0_80_0_0_20d7e932dc9c2a511634748e7ac6c323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ижевск, александр бречалов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ижевск, Александр Бречалов
В Ижевске организовали горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Прокуратура организовала горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА в Ижевске

Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура Удмуртии организовала горячую линию для оперативного приема обращений пострадавших от атаки беспилотников в Ижевске, сообщает надзорный орган региона в своём Telegram-канале.
Ранее глава региона Александр Бречалов сообщал, что одно из ижевских предприятий подверглось атаке беспилотников. Позже он сообщил, что на атакованном объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные службы. По сообщению Бречалова, есть погибшие и тяжелораненые.
"В Удмуртии прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов. Для оперативного приема обращений граждан в прокуратуре организована горячая линия: +79127559945, +7(3412)607425", - говорится в сообщении ведомства.
Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на месте работает заместитель прокурора республики. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания любой помощи семьям погибших и пострадавших, добавили в прокуратуре Удмуртии.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИжевскАлександр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала