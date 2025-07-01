https://ria.ru/20250701/boets-2026425561.html

Боец группировки "Восток" рассказал об отступлении ВСУ у Червоной Зирки

Боец группировки "Восток" рассказал об отступлении ВСУ у Червоной Зирки - РИА Новости, 01.07.2025

Боец группировки "Восток" рассказал об отступлении ВСУ у Червоной Зирки

Военнослужащий группировки "Восток", стрелок с позывным "Малой" рассказал на видео Минобороны РФ, что подразделения ВСУ отступали, "огрызались" артиллерией,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:15:00+03:00

2025-07-01T05:15:00+03:00

2025-07-01T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

ялта

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащий группировки "Восток", стрелок с позывным "Малой" рассказал на видео Минобороны РФ, что подразделения ВСУ отступали, "огрызались" артиллерией, запускали дроны-камикадзе и гексакоптеры, но в прямой бой не вступали. Ранее ведомство сообщало об освобождении силами 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" населенного пункт Червоная Зирка (Красная звезда) на Южно-Донецком направлении. "Противник отступал, огрызался артиллерией, запускал дроны-камикадзе и гексакоптеры, но в прямой бой не вступал", — сказал боец с позывным "Малой". По его словам, они работали вблизи населенных пунктов, захватывая опорники противника. Отмечается, что, продолжая развивать успех после освобождения сел Запорожье и Ялта, штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады вошли в населённый пункт и выбили противника с огневых позиций. Территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы полностью перешла под наш контроль. "Используют иностранное снаряжение — одежду, рюкзаки, шевроны и оружие (американские пулеметы - ред.). В радиоперехвате слышна не только украинская речь, но и английская с французской", — рассказал старший стрелок с позывным "Опер". На опубликованных Минобороны кадрах помимо оставленного стрелкового оружия можно увидеть украинский флаг, кокарду с трезубцем и медаль, а также купюры номиналом 200 гривен. "Россия помогает освобождать захваченные города и оказывать помощь людям. Мы, военнослужащие, поддерживаем гражданское население — помогаем с медициной, водой, провизией, эвакуируем. Люди искренне благодарны", — поделился военнослужащий, гранатометчик с позывным "Вахх". "ВСУшник уступает нам по стрельбе, по физической подготовке, потому что российский военный идет до конца, выполняет свою боевую задачу", - добавил гранатометчик. Уточняется, что в течение недели военнослужащие "Востока" освободили пять населенных пунктов от украинских националистов.

https://ria.ru/20250630/lnr-2026396026.html

https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026275405.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожье, ялта, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность