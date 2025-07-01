https://ria.ru/20250701/boets-2026425561.html
Боец группировки "Восток" рассказал об отступлении ВСУ у Червоной Зирки
Боец группировки "Восток" рассказал об отступлении ВСУ у Червоной Зирки - РИА Новости, 01.07.2025
Боец группировки "Восток" рассказал об отступлении ВСУ у Червоной Зирки
Военнослужащий группировки "Восток", стрелок с позывным "Малой" рассказал на видео Минобороны РФ, что подразделения ВСУ отступали, "огрызались" артиллерией,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:15:00+03:00
2025-07-01T05:15:00+03:00
2025-07-01T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
ялта
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащий группировки "Восток", стрелок с позывным "Малой" рассказал на видео Минобороны РФ, что подразделения ВСУ отступали, "огрызались" артиллерией, запускали дроны-камикадзе и гексакоптеры, но в прямой бой не вступали. Ранее ведомство сообщало об освобождении силами 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" населенного пункт Червоная Зирка (Красная звезда) на Южно-Донецком направлении. "Противник отступал, огрызался артиллерией, запускал дроны-камикадзе и гексакоптеры, но в прямой бой не вступал", — сказал боец с позывным "Малой". По его словам, они работали вблизи населенных пунктов, захватывая опорники противника. Отмечается, что, продолжая развивать успех после освобождения сел Запорожье и Ялта, штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады вошли в населённый пункт и выбили противника с огневых позиций. Территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы полностью перешла под наш контроль. "Используют иностранное снаряжение — одежду, рюкзаки, шевроны и оружие (американские пулеметы - ред.). В радиоперехвате слышна не только украинская речь, но и английская с французской", — рассказал старший стрелок с позывным "Опер". На опубликованных Минобороны кадрах помимо оставленного стрелкового оружия можно увидеть украинский флаг, кокарду с трезубцем и медаль, а также купюры номиналом 200 гривен. "Россия помогает освобождать захваченные города и оказывать помощь людям. Мы, военнослужащие, поддерживаем гражданское население — помогаем с медициной, водой, провизией, эвакуируем. Люди искренне благодарны", — поделился военнослужащий, гранатометчик с позывным "Вахх". "ВСУшник уступает нам по стрельбе, по физической подготовке, потому что российский военный идет до конца, выполняет свою боевую задачу", - добавил гранатометчик. Уточняется, что в течение недели военнослужащие "Востока" освободили пять населенных пунктов от украинских националистов.
https://ria.ru/20250630/lnr-2026396026.html
https://ria.ru/20250630/spetsoperatsiya-2026275405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, ялта, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Ялта, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Боец группировки "Восток" рассказал об отступлении ВСУ у Червоной Зирки
ВСУ у Червоной Зирки огрызались артиллерией, но в прямой бой не вступали
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащий группировки "Восток", стрелок с позывным "Малой" рассказал на видео Минобороны РФ, что подразделения ВСУ отступали, "огрызались" артиллерией, запускали дроны-камикадзе и гексакоптеры, но в прямой бой не вступали.
Ранее ведомство сообщало об освобождении силами 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" населенного пункт Червоная Зирка (Красная звезда) на Южно-Донецком направлении.
"Противник отступал, огрызался артиллерией, запускал дроны-камикадзе и гексакоптеры, но в прямой бой не вступал", — сказал боец с позывным "Малой".
По его словам, они работали вблизи населенных пунктов, захватывая опорники противника.
Отмечается, что, продолжая развивать успех после освобождения сел Запорожье
и Ялта
, штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады вошли в населённый пункт и выбили противника с огневых позиций. Территория междуречья рек Волчья и Мокрые Ялы полностью перешла под наш контроль.
"Используют иностранное снаряжение — одежду, рюкзаки, шевроны и оружие (американские пулеметы - ред.). В радиоперехвате слышна не только украинская речь, но и английская с французской", — рассказал старший стрелок с позывным "Опер".
На опубликованных Минобороны кадрах помимо оставленного стрелкового оружия можно увидеть украинский флаг, кокарду с трезубцем и медаль, а также купюры номиналом 200 гривен.
"Россия помогает освобождать захваченные города и оказывать помощь людям. Мы, военнослужащие, поддерживаем гражданское население — помогаем с медициной, водой, провизией, эвакуируем. Люди искренне благодарны", — поделился военнослужащий, гранатометчик с позывным "Вахх".
"ВСУ
шник уступает нам по стрельбе, по физической подготовке, потому что российский военный идет до конца, выполняет свою боевую задачу", - добавил гранатометчик.
Уточняется, что в течение недели военнослужащие "Востока" освободили пять населенных пунктов от украинских националистов.