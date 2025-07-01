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В Астраханской области нашли трехметровые бивни мамонта - РИА Новости, 01.07.2025
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12:30 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/bivni-2026484309.html
В Астраханской области нашли трехметровые бивни мамонта
В Астраханской области нашли трехметровые бивни мамонта - РИА Новости, 01.07.2025
В Астраханской области нашли трехметровые бивни мамонта
Фотограф-натуралист Алексей Подопригоров обнаружил в водоеме в Астраханской области трехметровые бивни мамонта в хорошем состоянии, находку передали в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:30:00+03:00
2025-07-01T12:30:00+03:00
астраханская область
икрянинский район
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Фотограф-натуралист Алексей Подопригоров обнаружил в водоеме в Астраханской области трехметровые бивни мамонта в хорошем состоянии, находку передали в Астраханский музей-заповедник, сообщил РИА Новости представитель музея. По его словам, кости древнего животного обнаружили в одном из водоемов Икрянинского района, на глубине около девяти метров. Останки мамонта - оба бивня и бедренная кость - хорошо сохранились, что представляет большую редкость для региона. Палеонтолог Астраханского музея-заповедника Михаил Головачёв уточнил, что обычно такая сохранность костей типична для северных широт в условиях вечной мерзлоты. "Нам очень повезло, что музей теперь располагает такими экземплярами. Бивни и бедренная кость прекрасно сохранились благодаря тому, что они залегали очень глубоко, в иле, без доступа кислорода", - сказал ученый, добавив, что возраст находок, по предварительной оценке, составляет от 115 тысяч до 127 тысяч лет. По данным сотрудников музея, бивни сохранились от основания до кончика. Это был взрослый не старый, самец в возрасте от 27 до 30 лет. Предположительно, в водоеме могут храниться и другие части его скелета.
https://ria.ru/20241223/mamont-1990768027.html
астраханская область
икрянинский район
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астраханская область, икрянинский район, общество
Астраханская область, Икрянинский район, Общество
В Астраханской области нашли трехметровые бивни мамонта

В водоеме в Астраханской области нашли трехметровые бивни мамонта

© Фото : Министерство культуры Астраханской областиБивни мамонта, найденные в Астраханской области
Бивни мамонта, найденные в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
Бивни мамонта, найденные в Астраханской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Фотограф-натуралист Алексей Подопригоров обнаружил в водоеме в Астраханской области трехметровые бивни мамонта в хорошем состоянии, находку передали в Астраханский музей-заповедник, сообщил РИА Новости представитель музея.
По его словам, кости древнего животного обнаружили в одном из водоемов Икрянинского района, на глубине около девяти метров. Останки мамонта - оба бивня и бедренная кость - хорошо сохранились, что представляет большую редкость для региона.
© Фото : Министерство культуры Астраханской областиБивни мамонта, найденные в Астраханской области
Бивни мамонта, найденные в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Министерство культуры Астраханской области
Бивни мамонта, найденные в Астраханской области
Палеонтолог Астраханского музея-заповедника Михаил Головачёв уточнил, что обычно такая сохранность костей типична для северных широт в условиях вечной мерзлоты. "Нам очень повезло, что музей теперь располагает такими экземплярами. Бивни и бедренная кость прекрасно сохранились благодаря тому, что они залегали очень глубоко, в иле, без доступа кислорода", - сказал ученый, добавив, что возраст находок, по предварительной оценке, составляет от 115 тысяч до 127 тысяч лет.
По данным сотрудников музея, бивни сохранились от основания до кончика. Это был взрослый не старый, самец в возрасте от 27 до 30 лет. Предположительно, в водоеме могут храниться и другие части его скелета.
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Астраханская областьИкрянинский районОбщество
 
 
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