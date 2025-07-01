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Лукашенко подтвердил размещение "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2025
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19:07 01.07.2025 (обновлено: 23:26 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/belorussiya-2026603564.html
Лукашенко подтвердил размещение "Орешника" в Белоруссии
Лукашенко подтвердил размещение "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2025
Лукашенко подтвердил размещение "Орешника" в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:07:00+03:00
2025-07-01T23:26:00+03:00
белоруссия
в мире
россия
волгоград
александр лукашенко
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики."Мы с (президентом России Владимиром) Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции "Орешника" будут в Беларуси. Работу "Орешника" вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси", - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости. Его выступление опубликовала пресс-служба главы белорусского государства.По словам Лукашенко, он понимает тех людей, которые говорят, что размещение в Белоруссии ядерного оружия поставило страну под удар, однако убежден, что подобная идея навязана со стороны. Пока в истории не было случаев, когда нападали на страну, имеющую у себя такое вооружение, и сейчас никто не стремится инициировать подобные конфликты, сказал он."И это не для того, чтобы побаловаться и вас потешить. Я не хочу, чтобы на вас и на мою страну (я как президент и главнокомандующий за это отвечаю), как раньше, кто-то нападал. И представителям Соединенных Штатов Америки прямо, в лоб дословно сказал: "Ядерное оружие тихо, спокойно существует, охраняется, как положено в мире, но упаси вас господь ступить на нашу землю без нашего ведома. Ответ будет мгновенный, молниеносный, и этим самым оружием, которого вы больше всего боитесь. Понимаете?" - "Понимаем", - рассказал Лукашенко.Он подчеркнул, что никому не надо будет бояться, что белорусы, обладая ядерным оружием, готовы нанести удар."Естественно, что удар будет нанесен не ядерным оружием. Я честен перед вами, я вам говорю так, как будет, пока я президент. Изберете другого, может, у вас будет другая политика. Но я буду делать все, чтобы здесь было самое современное оружие", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии подчеркнул, что очень благодарен российской стороне за помощь с этим серьезным оружием."Уверен, те наши сторонники, кто не понимает этого, вскоре поймут это и без войны. Поэтому "Орешнику" на земле белорусской быть, чтобы не допустить мятежей", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026598559.html
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белоруссия, в мире, россия, волгоград, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Россия, Волгоград, Александр Лукашенко
Лукашенко подтвердил размещение "Орешника" в Белоруссии

"Пул Первого": Лукашенко подтвердил размещение "Орешника" в Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики.
"Мы с (президентом России Владимиром) Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции "Орешника" будут в Беларуси. Работу "Орешника" вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси", - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости. Его выступление опубликовала пресс-служба главы белорусского государства.
По словам Лукашенко, он понимает тех людей, которые говорят, что размещение в Белоруссии ядерного оружия поставило страну под удар, однако убежден, что подобная идея навязана со стороны. Пока в истории не было случаев, когда нападали на страну, имеющую у себя такое вооружение, и сейчас никто не стремится инициировать подобные конфликты, сказал он.
"И это не для того, чтобы побаловаться и вас потешить. Я не хочу, чтобы на вас и на мою страну (я как президент и главнокомандующий за это отвечаю), как раньше, кто-то нападал. И представителям Соединенных Штатов Америки прямо, в лоб дословно сказал: "Ядерное оружие тихо, спокойно существует, охраняется, как положено в мире, но упаси вас господь ступить на нашу землю без нашего ведома. Ответ будет мгновенный, молниеносный, и этим самым оружием, которого вы больше всего боитесь. Понимаете?" - "Понимаем", - рассказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что никому не надо будет бояться, что белорусы, обладая ядерным оружием, готовы нанести удар.
"Естественно, что удар будет нанесен не ядерным оружием. Я честен перед вами, я вам говорю так, как будет, пока я президент. Изберете другого, может, у вас будет другая политика. Но я буду делать все, чтобы здесь было самое современное оружие", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что очень благодарен российской стороне за помощь с этим серьезным оружием.
"Уверен, те наши сторонники, кто не понимает этого, вскоре поймут это и без войны. Поэтому "Орешнику" на земле белорусской быть, чтобы не допустить мятежей", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Лукашенко высказался о событиях на Ближнем Востоке
Вчера, 18:31
 
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