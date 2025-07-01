https://ria.ru/20250701/belorussija-2026470523.html

Белоруссия даст жесткий ответ на любые агрессивные выпады, заявил Лукашенко

Белоруссия даст жесткий ответ на любые агрессивные выпады, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.07.2025

Белоруссия даст жесткий ответ на любые агрессивные выпады, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны в течение десятилетий ведется перманентная гибридная война, белорусская армия способна дать... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:33:00+03:00

2025-07-01T11:33:00+03:00

2025-07-01T11:56:00+03:00

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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против страны в течение десятилетий ведется перманентная гибридная война, белорусская армия способна дать самый жесткий ответ на любые агрессивные выпады.Лукашенко сказал об этом на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, сообщило агентство Белта."Против нас уже несколько десятилетий ведется перманентная гибридная война, которая в дальнейшем будет только набирать обороты. Чем ответить - у нас есть", - отметил президент Белоруссии.По его словам, за три десятилетия в стране создана современная, боеспособная, хорошо вооруженная армия. "На любые агрессивные выпады готовы дать самый жесткий ответ", - заверил белорусский лидер.Лукашенко убежден, что ракеты, самолеты и беспилотники - это хорошо, но судьбу любого боя или войны будет решать командир и его подчиненные - солдаты. "Мы постоянно изучаем опыт современных войн, анализируем и используем все, что может усилить нашу и российскую оборону. Речь идет о технике и вооружениях и, что не менее важно, о профессионализме, сплоченности, морально-волевых качествах солдат и офицеров", - сказал президент.Лукашенко провел параллель между нынешней ситуацией и Великой Отечественной войной. "Кто бы еще недавно мог сказать, что в год празднования 80-летия Великой Победы вдруг четко проявятся явные исторические параллели с теми далекими пропахшими порохом сороковыми годами?" - заметил белорусский лидер.По словам президента, что в западных СМИ усиливается истерия по поводу "угрозы с востока", а некоторые европейские политики даже высказываются о возможности применения на континенте ядерного оружия. "Не мы, не россияне, как они (на Западе - ред.) нас упрекают. Они об этом заговорили. Руководством Евросоюза также официально заявлено, что в течение ближайших четырех лет они намерены реализовать программу перевооружения Европы с бюджетом в 800 млрд евро. То ли еще будет", - добавил Лукашенко.Он также обратил внимание на рост напряженности и разрастание конфликтов в различных регионах мира."Одновременно подожгли Ближний Восток. Израиль атаковал Иран. Снова начинает искрить между Индией и Пакистаном. Продолжается напряженность вокруг Тайваня. А в ряде стран Африки так называемые горячие точки воспринимаются уже почти как естественные природные явления. Самое печальное, что ежедневно гибнут тысячи людей. И военных, и мирных. Я уже не говорю об убитых детях", - сказал президент Белоруссии.Он затронул и ситуацию на Украине."Мы также видим, что "просвещенные" европейцы намерены и дальше продолжать бессмысленную бойню в Украине. Как они, уже не маскируясь и не стесняясь, заявляют - до последнего украинца", - подчеркнул президент.Церемония чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава по традиции, как знак особого уважения к армии, состоялась накануне главного государственного праздника - Дня Независимости, отметило агентство.

https://ria.ru/20250701/belorussija-2026407584.html

https://ria.ru/20250630/belorussija-2026184447.html

https://ria.ru/20250622/lukashenko-2024556933.html

https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974410390.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, украина, европа