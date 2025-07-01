https://ria.ru/20250701/belorussija-2026407584.html

В Белоруссии арестовали организатора группы, готовившей удары по АЭС

В Белоруссии арестовали организатора группы, готовившей удары по АЭС - РИА Новости, 01.07.2025

В Белоруссии арестовали организатора группы, готовившей удары по АЭС

Комитет государственной безопасности Белоруссии благодаря многоходовой спецоперации, длившейся 732 дня, смог арестовать организатора группы, которая готовила... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:14:00+03:00

2025-07-01T00:14:00+03:00

2025-07-01T00:14:00+03:00

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МИНСК, 1 июл - РИА Новости. Комитет государственной безопасности Белоруссии благодаря многоходовой спецоперации, длившейся 732 дня, смог арестовать организатора группы, которая готовила удары дронами по АЭС и стратегическими объектам страны. Документальный фильма о том, как КГБ сорвал планы атаки ударных дронов на Белоруссию, показал телеканал ОНТ. "КГБ провел многоходовую спецоперацию под названием "Гарпун". Благодаря операции из-за границы удалось вытащить организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы с воздуха взорвать белорусские стратегические объекты. Это Павел Белютин. В 2020 году он участвовал в незаконных акциях и писал в интернете угрозы и оскорбления в адрес представителей власти и силовых структур. За эти действия против него возбудили уголовные дела", - сообщил телеканал. Об аресте Белютина сообщалось в начале мая этого года, но о подробностях дела и о том, как удалось доставить его в Белоруссию, известно не было. В фильме показаны кадры доставки Белютина в Минск. "Его вели несколько лет, заставив как зайца петлять по миру. И, наконец, Беларусь. Белютин Павел Юрьевич, 1977 года рождения. Родился в Минске, занимался предпринимательством, увлекался спортом. Постепенно начал придерживаться радикальных взглядов", - говорится в фильме. По сообщению ОНТ, Белютин примкнул к движению "Солидарность", которое возглавил фигурант нескольких уголовных дел Николай Автухович, а когда сразу после выборов 2020 года группировка Автуховича из 12 человек с оружием и тротилом, доставленным с Украины, была задержана, Белютин сбежал в Литву. Там он вошел в вильнюсскую хоругвь клуба "Литвины" - парамилитарное формирование, готовившее своих участников к военным действиям, а особый упор делался на изучение боевых дронов и их управление. "Когда рассудок помутился окончательно, целью номер один стала белорусская атомная станция в Островце", - говорится в фильме. Как отмечают авторы, беглые даже не подумали, чем это может грозить им самим, живущим в десятках километрах от объекта, а последствия для всего континента никого из них тоже не заботили. Выехавшая из Белоруссии и потом вернувшаяся оппозиционная активистка Ольга Тишкевич рассказала телеканалу, что оппозиционеры хотели ударить по АЭС в Островце и купили более 20 дронов. "Очень дорогостоящее оборудование купили. И очень хотели ударить по Беларуси. Я говорю - вы что, с ума посходили? С территории Литвы вы хотели ударить по Беларуси?" - сказала Тишкевич. Как отмечается в фильме, КГБ среагировал вовремя и пресек попытки нападения, но никто не давал гарантии, что подобное снова не могло повториться. При этом спецслужбы Литвы были в курсе подготовки акта агрессии в отношении объекта критической энергетической инфраструктуры Белоруссии. "К этому времени Павел Белютин уже был под плотным наблюдением сотрудников КГБ Беларуси, которые четко просчитывали его каждый шаг для нейтрализации угрозы. Уж если он выбрал экстремизм и терроризм, его срочно нужно было изолировать. И для этого была придумана хитроумная спецоперация "Гарпун". Решили зацепить объект, а потом вытащить его в Беларусь, изолировать, чтобы не допустить беды", - рассказали авторы фильма. По их словам, ловушку сделали на базе сайта КГБ, разместив в архиве электронных обращений граждан и юридических лиц сообщение, отправленное якобы с электронной почты Белютина, а технические специалисты КГБ позволили киберпреступникам получить доступ к отдельному блоку архива с этим сообщением. "За рубежом уверовали в то, что они победили КГБ, но все шло по плану КГБ, и через несколько дней в оппозиционной среде разразился скандал. Беглые нашли то самое сообщение Белютина, прочитали, а его самого объявили стукачом. Белютин был дискредитирован своим же окружением. На эту приманку клюнула буквально вся оппозиция. За рубежом даже не подвергали сомнению объективность якобы похищенных хакерами материалов", - говорится в фильме. Белютин был вызван на допрос в ДГБ Литвы, ему пришлось уехать из Литвы, скитаться по миру. "Но он сам выбрал свой путь. А сотрудники белорусского КГБ предотвратили страшное. Ведь можно только представить, что было, если бы дроны взлетели и ударили по Белоруссии. Белютин мыкался по разным странам Европы, понимал, что никому не нужен, был измотаны безразличием, кинут своими же беглыми. Детали его прибытия в Минск оставим за кадром, но Белютин в Белоруссии, где ему придется отвечать по закону", - сообщили авторы фильма.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, литва, минск