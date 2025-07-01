https://ria.ru/20250701/belogorovka-2026437264.html

ВС России заняли стратегическую высоту у Белогоровки, рассказали в ЛНР

ВС России заняли стратегическую высоту у Белогоровки, рассказали в ЛНР - РИА Новости, 01.07.2025

ВС России заняли стратегическую высоту у Белогоровки, рассказали в ЛНР

Российские войска частично заняли стратегическую высоту у Белогоровки в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:09:00+03:00

2025-07-01T08:09:00+03:00

2025-07-01T08:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Российские войска частично заняли стратегическую высоту у Белогоровки в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось выбить украинских боевиков с большей части занимаемых позиций, расположенных на стратегической высоте юго-западнее Белогоровки. Часть из них уже заняты нашими подразделениями", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что взятие Белогоровки позволит ВС РФ значительно улучшить положение наших войск в данном районе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность