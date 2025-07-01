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Бельгия задействовала военных для охраны ядерных объектах - РИА Новости, 01.07.2025
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22:19 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/belgija-2026625000.html
Бельгия задействовала военных для охраны ядерных объектах
Бельгия задействовала военных для охраны ядерных объектах - РИА Новости, 01.07.2025
Бельгия задействовала военных для охраны ядерных объектах
Бельгия задействует военных для наблюдения на ядерных объектах, в том числе на двух АЭС, чтобы перенаправить силы занимающейся этим федеральной полиции на... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T22:19:00+03:00
2025-07-01T22:19:00+03:00
в мире
бельгия
брюссельский столичный регион
тео франкен
аэс "дуль"
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БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Бельгия задействует военных для наблюдения на ядерных объектах, в том числе на двух АЭС, чтобы перенаправить силы занимающейся этим федеральной полиции на борьбу с растущей преступностью в Брюссельском столичном регионе, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте минобороны страны. "С 1 июля 2025 года военные Бельгии снова обеспечивают наблюдение на ядерных объектах на территории страны. Целью этой миссии, получившей название "операция "Бдительный защитник", является поддержка федеральной полиции за счет мобильного присутствия, в частности, на АЭС "Дуль" и "Тианж", - сказано там. Отмечается, что решение поручить военным эту задачу было принято по запросу правительства, чтобы федеральная полиция могла перенаправить свои ресурсы на "другие приоритеты в сфере безопасности". "Речь идет о чрезвычайной мере, которая объясняется ситуацией с безопасностью в столице, вызывающей особое беспокойство. Задействование военных для осуществления наблюдения на ядерных объектах позволяет перенаправить полицейские силы в районы страны, где они нужны больше", - заявил глава минобороны Бельгии Тео Франкен, слова которого приводятся в пресс-релизе ведомства. Как указывает телеканал RTBF, военные не смогут выполнять все привычные задачи правоохранителей, например, производить обыск машин или сумок. Для этого им придется всё равно привлекать подкрепление в виде полицейских, но уже не из федеральной полиции, а из местной, что приведет к увеличению нагрузки на сотрудников органов. Первое подразделение военных уже начало работу на двух АЭС, позднее изменения коснутся и других объектов, сообщает минобороны. Отмечается, что в общей сложности будут задействованы четыре подразделения.
https://ria.ru/20250416/ministr-2011501531.html
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в мире, бельгия, брюссельский столичный регион, тео франкен, аэс "дуль"
В мире, Бельгия, Брюссельский столичный регион, Тео Франкен, АЭС "Дуль"
Бельгия задействовала военных для охраны ядерных объектах

Бельгия задействует военных для охраны ядерных объектов из-за роста преступности

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Брюсселе
Военнослужащие в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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БРЮССЕЛЬ, 1 июл - РИА Новости. Бельгия задействует военных для наблюдения на ядерных объектах, в том числе на двух АЭС, чтобы перенаправить силы занимающейся этим федеральной полиции на борьбу с растущей преступностью в Брюссельском столичном регионе, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте минобороны страны.
«
"С 1 июля 2025 года военные Бельгии снова обеспечивают наблюдение на ядерных объектах на территории страны. Целью этой миссии, получившей название "операция "Бдительный защитник", является поддержка федеральной полиции за счет мобильного присутствия, в частности, на АЭС "Дуль" и "Тианж", - сказано там.
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Отмечается, что решение поручить военным эту задачу было принято по запросу правительства, чтобы федеральная полиция могла перенаправить свои ресурсы на "другие приоритеты в сфере безопасности".
«
"Речь идет о чрезвычайной мере, которая объясняется ситуацией с безопасностью в столице, вызывающей особое беспокойство. Задействование военных для осуществления наблюдения на ядерных объектах позволяет перенаправить полицейские силы в районы страны, где они нужны больше", - заявил глава минобороны Бельгии Тео Франкен, слова которого приводятся в пресс-релизе ведомства.
Как указывает телеканал RTBF, военные не смогут выполнять все привычные задачи правоохранителей, например, производить обыск машин или сумок. Для этого им придется всё равно привлекать подкрепление в виде полицейских, но уже не из федеральной полиции, а из местной, что приведет к увеличению нагрузки на сотрудников органов.
Первое подразделение военных уже начало работу на двух АЭС, позднее изменения коснутся и других объектов, сообщает минобороны. Отмечается, что в общей сложности будут задействованы четыре подразделения.
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В миреБельгияБрюссельский столичный регионТео ФранкенАЭС "Дуль"
 
 
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