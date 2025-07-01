В Баку арестовали всех задержанных россиян
АПА: задержанные в Баку за наркотрафик и IT-преступления 8 россиян арестованы
© PixabayЗадержание
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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БАКУ, 1 июл - РИА Новости. Все восемь граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также киберпреступностью, арестованы на четыре месяца, сообщает местное агентство АПА.
Ранее азербайджанские СМИ сообщали об аресте семерых граждан РФ из восьми.
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"Сабаильский суд арестовал всех восьмерых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца. Задержанные представали перед судом по отдельности, заседание завершилось", - говорится в сообщении.
Ранее азербайджанское агентство "Репорт" сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики о том, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.
Публикация появилась на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik.
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
Во вторник медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.