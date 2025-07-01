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В Баку арестовали всех задержанных россиян - РИА Новости, 01.07.2025
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22:52 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/baku-2026628254.html
В Баку арестовали всех задержанных россиян
В Баку арестовали всех задержанных россиян - РИА Новости, 01.07.2025
В Баку арестовали всех задержанных россиян
Все восемь граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T22:52:00+03:00
2025-07-01T22:52:00+03:00
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
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БАКУ, 1 июл - РИА Новости. Все восемь граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также киберпреступностью, арестованы на четыре месяца, сообщает местное агентство АПА. Ранее азербайджанские СМИ сообщали об аресте семерых граждан РФ из восьми. "Сабаильский суд арестовал всех восьмерых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца. Задержанные представали перед судом по отдельности, заседание завершилось", - говорится в сообщении. Ранее азербайджанское агентство "Репорт" сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики о том, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Публикация появилась на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik. В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом. Во вторник медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
https://ria.ru/20250701/azerbaydzhan-2026529356.html
https://ria.ru/20250701/baku-2026537566.html
https://ria.ru/20250425/azerbaydzhan-2013524361.html
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в мире, азербайджан, баку, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Баку, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
В Баку арестовали всех задержанных россиян

АПА: задержанные в Баку за наркотрафик и IT-преступления 8 россиян арестованы

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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БАКУ, 1 июл - РИА Новости. Все восемь граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также киберпреступностью, арестованы на четыре месяца, сообщает местное агентство АПА.
Ранее азербайджанские СМИ сообщали об аресте семерых граждан РФ из восьми.
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"Сабаильский суд арестовал всех восьмерых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца. Задержанные представали перед судом по отдельности, заседание завершилось", - говорится в сообщении.
Ранее азербайджанское агентство "Репорт" сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики о том, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.
Публикация появилась на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik.
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
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Вчера, 15:31
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
Во вторник медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
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В миреАзербайджанБакуРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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