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В Баку арестовали еще двоих россиян, подозреваемых в транзите наркотиков - РИА Новости, 01.07.2025
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21:43 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/baku-2026621746.html
В Баку арестовали еще двоих россиян, подозреваемых в транзите наркотиков
В Баку арестовали еще двоих россиян, подозреваемых в транзите наркотиков - РИА Новости, 01.07.2025
В Баку арестовали еще двоих россиян, подозреваемых в транзите наркотиков
Уже четверо из восьми граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:43:00+03:00
2025-07-01T21:43:00+03:00
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БАКУ, 1 июл - РИА Новости. Уже четверо из восьми граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также киберпреступностью, арестованы на четыре месяца, сообщает местное агентство АПА. Ранее азербайджанские СМИ сообщали об аресте двух граждан РФ из восьми. "Сабаильский суд арестовал четверых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. В отношении четверых задержанных избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, иран, баку, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Россия, Иран, Баку, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
В Баку арестовали еще двоих россиян, подозреваемых в транзите наркотиков

АПА: в Баку арестовали четырех россиян по делу о транзите наркотиков из Ирана

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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БАКУ, 1 июл - РИА Новости. Уже четверо из восьми граждан РФ, задержанных ранее во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также киберпреступностью, арестованы на четыре месяца, сообщает местное агентство АПА.
Ранее азербайджанские СМИ сообщали об аресте двух граждан РФ из восьми.
«
"Сабаильский суд арестовал четверых россиян, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. В отношении четверых задержанных избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца", - говорится в сообщении.
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
СМИ: в Баку задержали россиян, якобы подозреваемых в наркоторговле
Вчера, 15:31
 
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