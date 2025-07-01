https://ria.ru/20250701/baku-2026537566.html

СМИ: в Баку задержали россиян, якобы подозреваемых в наркоторговле

СМИ: в Баку задержали россиян, якобы подозреваемых в наркоторговле - РИА Новости, 01.07.2025

СМИ: в Баку задержали россиян, якобы подозреваемых в наркоторговле

Азербайджанское агентство "Репорт" утверждает со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:31:00+03:00

2025-07-01T15:31:00+03:00

2025-07-01T15:43:00+03:00

в мире

азербайджан

баку

иран

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026530155_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_a2c083447d3097d343040cc4d5e627f0.jpg

БАКУ, 1 июл – РИА Новости. Азербайджанское агентство "Репорт" утверждает со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях."В Баку задержаны члены двух организованных преступных группировок, подозреваемых в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. По полученной информации, продолжаются оперативно- розыскные мероприятия в связи с незаконными действиями лиц, являющихся гражданами России", - говорится в сообщении. Количество задержанных российских граждан не называется. Публикация появилась на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik. В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом. Во вторник медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.

https://ria.ru/20250630/sputnik-2026376138.html

https://ria.ru/20250701/gruppa-2026508675.html

азербайджан

баку

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, баку, иран, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку