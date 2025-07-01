СМИ: в Баку задержали россиян, якобы подозреваемых в наркоторговле
В Баку задержали россиян, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана
Задержанные в Баку россияне
Задержанные в Баку россияне
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БАКУ, 1 июл – РИА Новости. Азербайджанское агентство "Репорт" утверждает со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.
"В Баку задержаны члены двух организованных преступных группировок, подозреваемых в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. По полученной информации, продолжаются оперативно- розыскные мероприятия в связи с незаконными действиями лиц, являющихся гражданами России", - говорится в сообщении.
Количество задержанных российских граждан не называется.
Публикация появилась на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik.
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
Во вторник медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.