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СМИ: в Баку задержали россиян, якобы подозреваемых в наркоторговле - РИА Новости, 01.07.2025
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15:31 01.07.2025 (обновлено: 15:43 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/baku-2026537566.html
СМИ: в Баку задержали россиян, якобы подозреваемых в наркоторговле
СМИ: в Баку задержали россиян, якобы подозреваемых в наркоторговле - РИА Новости, 01.07.2025
СМИ: в Баку задержали россиян, якобы подозреваемых в наркоторговле
Азербайджанское агентство "Репорт" утверждает со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:31:00+03:00
2025-07-01T15:43:00+03:00
в мире
азербайджан
баку
иран
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
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БАКУ, 1 июл – РИА Новости. Азербайджанское агентство "Репорт" утверждает со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях."В Баку задержаны члены двух организованных преступных группировок, подозреваемых в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. По полученной информации, продолжаются оперативно- розыскные мероприятия в связи с незаконными действиями лиц, являющихся гражданами России", - говорится в сообщении. Количество задержанных российских граждан не называется. Публикация появилась на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik. В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом. Во вторник медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
https://ria.ru/20250630/sputnik-2026376138.html
https://ria.ru/20250701/gruppa-2026508675.html
азербайджан
баку
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353
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353
60
в мире, азербайджан, баку, иран, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Баку, Иран, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
СМИ: в Баку задержали россиян, якобы подозреваемых в наркоторговле

В Баку задержали россиян, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана

Задержанные в Баку россияне
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Задержанные в Баку россияне
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БАКУ, 1 июл – РИА Новости. Азербайджанское агентство "Репорт" утверждает со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.
Баку задержаны члены двух организованных преступных группировок, подозреваемых в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях. По полученной информации, продолжаются оперативно- розыскные мероприятия в связи с незаконными действиями лиц, являющихся гражданами России", - говорится в сообщении.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Задержанный в Баку глава редакции Sputnik страдает от диабета
Вчера, 18:31
Количество задержанных российских граждан не называется.
Публикация появилась на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik.
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
Во вторник медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Россия сегодня" призвала власти Азербайджана освободить своих сотрудников
13:50
 
В миреАзербайджанБакуИранФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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