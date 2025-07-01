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МВД Азербайджана заявило о задержании семи сотрудников офиса Sputnik - РИА Новости, 01.07.2025
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13:37 01.07.2025 (обновлено: 14:26 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/baku-2026505027.html
МВД Азербайджана заявило о задержании семи сотрудников офиса Sputnik
МВД Азербайджана заявило о задержании семи сотрудников офиса Sputnik - РИА Новости, 01.07.2025
МВД Азербайджана заявило о задержании семи сотрудников офиса Sputnik
Министерство внутренних дел Азербайджана заявляет, что в результате "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку были задержаны 7 человек, сообщает во вторник... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:37:00+03:00
2025-07-01T14:26:00+03:00
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БАКУ, 1 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Азербайджана заявляет, что в результате "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку были задержаны 7 человек, сообщает во вторник местное агентство АПА со ссылкой на МВД республики."В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД в бакинском филиале информационного агентства "Россия сегодня" (Sputnik Азербайджан), задержаны 7 человек", - говорится в сообщении.Ранее медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что они выглядят как намеренный шаг с целью ухудшить отношения между двумя государствами.Тем не менее МВД Азербайджана выступило еще и с обвинениями, возбудив уголовное дело по статьям УК о якобы имевшем место мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.При этом, как ранее заявлял Киселёв, претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан не было и нет. Формальности стороны договорились уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения.Киселёв добавил, что в ходе тех переговоров, которые прошли в МИД России, он лично принимал участие, а делегацию России тогда возглавил замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Тогда же условились продолжить работу Sputnik-Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Баку, но ее предложено не было и редакция работала в ожидании её в надежде на исполнение договоренностей.Киселёв также обратил внимание, что азербайджанские силовики "словно террористов" вывели руководство подразделения Sputnik-Азербайджан, заламывая им руки.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
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60
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2025-07-01T13:37
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в мире, азербайджан, баку, москва, халаф халафов, дмитрий киселев, михаил галузин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Баку, Москва, Халаф Халафов, Дмитрий Киселев, Михаил Галузин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
МВД Азербайджана заявило о задержании семи сотрудников офиса Sputnik

МВД Азербайджана заявило о задержании 7 сотрудников офиса Sputnik в Баку

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БАКУ, 1 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Азербайджана заявляет, что в результате "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку были задержаны 7 человек, сообщает во вторник местное агентство АПА со ссылкой на МВД республики.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД в бакинском филиале информационного агентства "Россия сегодня" (Sputnik Азербайджан), задержаны 7 человек", - говорится в сообщении.
Ранее медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что они выглядят как намеренный шаг с целью ухудшить отношения между двумя государствами.
Тем не менее МВД Азербайджана выступило еще и с обвинениями, возбудив уголовное дело по статьям УК о якобы имевшем место мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.
При этом, как ранее заявлял Киселёв, претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан не было и нет. Формальности стороны договорились уладить в ходе визита в Москву 8 апреля представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова путем заключения межправительственного соглашения.
Киселёв добавил, что в ходе тех переговоров, которые прошли в МИД России, он лично принимал участие, а делегацию России тогда возглавил замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Тогда же условились продолжить работу Sputnik-Азербайджан по временной юридической схеме, предложенной Баку, но ее предложено не было и редакция работала в ожидании её в надежде на исполнение договоренностей.
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Киселёв также обратил внимание, что азербайджанские силовики "словно террористов" вывели руководство подразделения Sputnik-Азербайджан, заламывая им руки.
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
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В миреАзербайджанБакуМоскваХалаф ХалафовДмитрий КиселевМихаил ГалузинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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