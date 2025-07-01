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В Кремле следят за ситуацией вокруг сотрудников Sputnik Азербайджан

В Кремле следят за ситуацией вокруг сотрудников Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 01.07.2025

В Кремле следят за ситуацией вокруг сотрудников Sputnik Азербайджан

Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:11:00+03:00

2025-07-01T13:11:00+03:00

2025-07-01T13:18:00+03:00

азербайджан

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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дмитрий песков

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, конечно, очень внимательно относимся к этой информации о задержании наших журналистов. И, конечно, мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время, в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной, нам удастся добиться их освобождения. Речь идет именно о журналистах", - сказал Песков журналистам.Ранее в понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.

https://ria.ru/20250630/sputnik-2026382991.html

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Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку Сотрудники силовых структур Азербайджана оцепили территорию перед зданием агентства Sputnik Азербайджан в Баку, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-01T13:11 true PT0M05S

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азербайджан, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, баку, в мире, дмитрий песков, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)