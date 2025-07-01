https://ria.ru/20250701/azerbaydzhan-2026551787.html

"Россия сегодня" потребовала от Азербайджана соблюдения закона

"Россия сегодня" потребовала от Азербайджана соблюдения закона - РИА Новости, 01.07.2025

"Россия сегодня" потребовала от Азербайджана соблюдения закона

Медиагруппа "Россия сегодня" требует соблюдения закона со стороны правоохранительных органов Азербайджана, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:56:00+03:00

2025-07-01T15:56:00+03:00

2025-07-01T16:16:00+03:00

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рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" требует соблюдения закона со стороны правоохранительных органов Азербайджана, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы. "Медиагруппа "Россия сегодня" требует беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана", - сказали агентству в пресс-службе. В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов: главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.

https://ria.ru/20250701/gruppa-2026508675.html

https://ria.ru/20250701/dopusk-2026507517.html

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в мире, азербайджан, баку, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку