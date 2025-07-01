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Послу Азербайджана заявили протест из-за недружественных действий Баку - РИА Новости, 01.07.2025
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15:01 01.07.2025 (обновлено: 15:10 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/azerbaydzhan-2026529356.html
Послу Азербайджана заявили протест из-за недружественных действий Баку
Послу Азербайджана заявили протест из-за недружественных действий Баку - РИА Новости, 01.07.2025
Послу Азербайджана заявили протест из-за недружественных действий Баку
Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву заявлен в МИД РФ протест из-за недружественных действий Баку, ему вручили вербальную ноту с требованием... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:01:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву заявлен в МИД РФ протест из-за недружественных действий Баку, ему вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных российских журналистов, сообщили в российском дипломатическом ведомстве."В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным послу был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений... Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
https://ria.ru/20250701/zayavlenie-2026509287.html
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азербайджан, баку, россия, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Азербайджан, Баку, Россия, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Послу Азербайджана заявили протест из-за недружественных действий Баку

Послу Азербайджана вручили ноту с требованием освобождения журналистов в Баку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРахман Мустафаев
Рахман Мустафаев - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Рахман Мустафаев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Послу Азербайджана в России Рахману Мустафаеву заявлен в МИД РФ протест из-за недружественных действий Баку, ему вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения задержанных российских журналистов, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Галузиным послу был заявлен протест в связи с последними недружественными действиями Баку, сознательными шагами азербайджанской стороны по демонтажу двусторонних отношений... Главе дипломатической миссии Азербайджана была вручена вербальная нота с требованием немедленного освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Россия сегодня" выпустила заявление поcле задержания сотрудников в Баку
13:54
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В СПЧ призвали освободить задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
14:42
 
АзербайджанБакуРоссияРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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