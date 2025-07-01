https://ria.ru/20250701/azerbaydzhan-2026526371.html

В СПЧ призвали освободить задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан

В СПЧ призвали освободить задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 01.07.2025

В СПЧ призвали освободить задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан

Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере поддерживает заявление медиагруппы "Россия сегодня" в связи с задержанием журналистов Sputnik... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:42:00+03:00

2025-07-01T14:42:00+03:00

2025-07-01T14:51:00+03:00

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

азербайджан

в мире

баку

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026274818_0:52:850:530_1920x0_80_0_0_58fe24d0efa9aa873a49e12f47d467b9.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере поддерживает заявление медиагруппы "Россия сегодня" в связи с задержанием журналистов Sputnik Азербайджан и призывает к их немедленному освобождению, заявили в Совете.Ранее медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации."Постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере поддерживает заявление медиагруппы "Россия сегодня" в связи с задержанием руководителей Sputnik Азербайджан и призывает к их немедленному освобождению", - написали в Telegram-канале СПЧ.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.

https://ria.ru/20250701/kartavykh-2026509564.html

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, азербайджан, в мире, баку