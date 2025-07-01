АзерРос призвал соотечественников не реагировать на русофобию
АзерРос призвал соотечественников не реагировать на русофобию в медиа
Флаг Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев (ФНКА АзерРос) в России призвала соотечественников не реагировать на русофобию и антироссийскую повестку в публикациях, соответствующее заявление федерального совета опубликовано на сайте организации.
"Призываем наших соотечественников не реагировать на провокационные, наполненные русофобской и антироссийской повесткой публикации, не проводить параллели работы силовых ведомств с гонениями по этническому признаку, особенно в период проведения СВО, где, как мы знаем, наряду с русскими в зоне боевых действий воюют представители самых разных национальностей и приближают победу для нашего мирного неба над головой", - говорится в заявлении совета.
Также автономия выразила соболезнования близким и родным из-за смерти соотечественников и подчеркнула, что азербайджанцы в России особенно тяжело реагируют на подмену понятий в ряде СМИ, в которых события в Екатеринбурге получают политическую и национальную подоплеку.
"Россия стала для многих наших соотечественников родной страной, именно здесь они родили детей и внуков, получили образование, достигли и достигают успехов в различных сферах трудовой и научно-творческой деятельности. Несмотря на наличие более 200 национальностей и конфессий, азербайджанцы и лица других национальностей всегда могли и могут свободно разговаривать на своем национальном языке, проводить национальные культурные мероприятия и поддерживать теплые связи с исторической родиной", - отмечается в заявлении.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. Двадцать девятого июня суд, в частности, арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".