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Среди задержанных в Баку сотрудников Sputnik есть граждане Азербайджана - РИА Новости, 01.07.2025
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13:46 01.07.2025 (обновлено: 13:51 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/azerbadzhan-2026506957.html
Среди задержанных в Баку сотрудников Sputnik есть граждане Азербайджана
Среди задержанных в Баку сотрудников Sputnik есть граждане Азербайджана - РИА Новости, 01.07.2025
Среди задержанных в Баку сотрудников Sputnik есть граждане Азербайджана
Среди задержанных в Баку сотрудников агентства Sputnik Азербайджан есть граждане Азербайджана, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:46:00+03:00
2025-07-01T13:51:00+03:00
азербайджан
баку
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Среди задержанных в Баку сотрудников агентства Sputnik Азербайджан есть граждане Азербайджана, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня"."Вместе с ними (с двумя российскими гражданами - ред.) были также задержаны несколько сотрудников редакции - граждан Азербайджана", - следует из заявления медиагруппы.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, находившейся в Азербайджане с частным визитом.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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96
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азербайджан, баку, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире
Азербайджан, Баку, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, В мире
Среди задержанных в Баку сотрудников Sputnik есть граждане Азербайджана

Среди задержанных сотрудников Sputnik в Баку есть граждане Азербайджана

Sputnik Азербайджан
Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Sputnik Азербайджан. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Среди задержанных в Баку сотрудников агентства Sputnik Азербайджан есть граждане Азербайджана, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
"Вместе с ними (с двумя российскими гражданами - ред.) были также задержаны несколько сотрудников редакции - граждан Азербайджана", - следует из заявления медиагруппы.
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, находившейся в Азербайджане с частным визитом.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
Сотрудники силовых структур у здания агентства Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Работа редакции Sputnik Азербайджан заблокирована
13:46
 
АзербайджанБакуРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуВ мире
 
 
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