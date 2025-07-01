https://ria.ru/20250701/azerbadzhan-2026506957.html
Среди задержанных в Баку сотрудников Sputnik есть граждане Азербайджана
Среди задержанных в Баку сотрудников Sputnik есть граждане Азербайджана - РИА Новости, 01.07.2025
Среди задержанных в Баку сотрудников Sputnik есть граждане Азербайджана
Среди задержанных в Баку сотрудников агентства Sputnik Азербайджан есть граждане Азербайджана, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:46:00+03:00
2025-07-01T13:46:00+03:00
2025-07-01T13:51:00+03:00
азербайджан
баку
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026274818_0:52:850:530_1920x0_80_0_0_58fe24d0efa9aa873a49e12f47d467b9.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Среди задержанных в Баку сотрудников агентства Sputnik Азербайджан есть граждане Азербайджана, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня"."Вместе с ними (с двумя российскими гражданами - ред.) были также задержаны несколько сотрудников редакции - граждан Азербайджана", - следует из заявления медиагруппы.В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, находившейся в Азербайджане с частным визитом.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
https://ria.ru/20250701/rabota-2026507343.html
азербайджан
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026274818_72:0:779:530_1920x0_80_0_0_179ee81464c914ea1ba7f32a1835cd7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, баку, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире
Азербайджан, Баку, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, В мире
Среди задержанных в Баку сотрудников Sputnik есть граждане Азербайджана
Среди задержанных сотрудников Sputnik в Баку есть граждане Азербайджана
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Среди задержанных в Баку сотрудников агентства Sputnik Азербайджан есть граждане Азербайджана, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
"Вместе с ними (с двумя российскими гражданами - ред.) были также задержаны несколько сотрудников редакции - граждан Азербайджана", - следует из заявления медиагруппы.
В понедельник в МВД Азербайджана
заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку
. В агентстве Sputnik в Москве
сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ
".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, находившейся в Азербайджане с частным визитом.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.