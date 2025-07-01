Выпускникам в Екатеринбурге заменят аттестаты с ошибкой

Выпускникам в Екатеринбурге заменят аттестаты с опечаткой
Всероссийский выпускной бал прошел в Государственном Кремлевском дворце 28 июня.
Всероссийский выпускной бал прошел в Государственном Кремлевском дворце 28 июня.
Главный выпускной бал страны начался с торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Главный выпускной бал страны начался с торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
На фото: выпускники возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата
На фото: выпускники возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Бал в Кремле проводится по поручению президента Владимира Путина с 2002 года.
Бал в Кремле проводится по поручению президента Владимира Путина с 2002 года.
Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. В этом году на Всероссийский выпускной бал приехали ребята из 190 школ страны.
Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. В этом году на Всероссийский выпускной бал приехали ребята из 190 школ страны.
В честь праздника в Кремле состоялся концерт. В этом году его открыл заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman), исполнив свой хит "Я — русский".
В честь праздника в Кремле состоялся концерт. В этом году его открыл заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman), исполнив свой хит "Я — русский".
Перед выпускниками выступил также Стас Пьеха.
На сцену вышли популярные исполнители Nemiga, Jalagonia, Kamazz, Veigel, Юля Гаврилина, Solidnaya, Almary, Rubi, Vudoo, Леша Свик, Сергей Арутюнов, группа Serebro и другие.
На сцену вышли популярные исполнители Nemiga, Jalagonia, Kamazz, Veigel, Юля Гаврилина, Solidnaya, Almary, Rubi, Vudoo, Леша Свик, Сергей Арутюнов, группа Serebro и другие.
Особенно горячо выпускники встретили певицу Катю Лель, которая исполнила свои хиты "Мой мармеладный" и "Муси-пуси".
Особенно горячо выпускники встретили певицу Катю Лель, которая исполнила свои хиты "Мой мармеладный" и "Муси-пуси".
Завершился концерт выступлением Татьяны Куртуковой. Артистка подарила выпускникам свои песни "Одного" и "Матушка".
Завершился концерт выступлением Татьяны Куртуковой. Артистка подарила выпускникам свои песни "Одного" и "Матушка".
Президент Путин также поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала — 2025.
Президент Путин также поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала — 2025.
Он отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление добиваться поставленных целей очень нужны России.
Он отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление добиваться поставленных целей очень нужны России.
Всероссийский выпускной бал прошел в Государственном Кремлевском дворце 28 июня.
Главный выпускной бал страны начался с торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
На фото: выпускники возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Бал в Кремле проводится по поручению президента Владимира Путина с 2002 года.
Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. В этом году на Всероссийский выпускной бал приехали ребята из 190 школ страны.
В честь праздника в Кремле состоялся концерт. В этом году его открыл заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman), исполнив свой хит "Я — русский".
Перед выпускниками выступил также Стас Пьеха.
На сцену вышли популярные исполнители Nemiga, Jalagonia, Kamazz, Veigel, Юля Гаврилина, Solidnaya, Almary, Rubi, Vudoo, Леша Свик, Сергей Арутюнов, группа Serebro и другие.
Особенно горячо выпускники встретили певицу Катю Лель, которая исполнила свои хиты "Мой мармеладный" и "Муси-пуси".
Завершился концерт выступлением Татьяны Куртуковой. Артистка подарила выпускникам свои песни "Одного" и "Матушка".
Президент Путин также поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала — 2025.
Он отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление добиваться поставленных целей очень нужны России.