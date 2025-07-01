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Выпускникам в Екатеринбурге заменят аттестаты с ошибкой

Выпускникам в Екатеринбурге заменят аттестаты с ошибкой - РИА Новости, 01.07.2025

Выпускникам в Екатеринбурге заменят аттестаты с ошибкой

Более 20 выпускников одной из гимназий в Екатеринбурге получат новые аттестаты из-за грамматической ошибки в названии одного из предметов, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:02:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Более 20 выпускников одной из гимназий в Екатеринбурге получат новые аттестаты из-за грамматической ошибки в названии одного из предметов, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования. Ранее местные СМИ сообщили, что выпускникам 11 класса гимназии № 35 в уральской столице выдали аттестаты, в которых в названии предмета "Основы практической медицины" была допущена ошибка - в документе было напечатано слово "медищины". "Сегодня, 30 июня, 23 выпускника 11-го Б класса гимназии № 35 вернут полученные аттестаты о среднем общем образовании обратно в гимназию, поскольку в приложениях была обнаружена техническая ошибка (опечатка) в наименовании учебного предмета "Основы практической медицины". Приложения к данным аттестатам будут аннулированы, а выпускникам будут вручены новые, правильные приложения", - сказал собеседник агентства. Изменения также будут внесены и в федеральную информационную систему федерального реестра сведений о документах об образовании, благодаря чему с 1 июля выпускники смогут свободно подать заявления на поступление в высшие учебные заведения.

https://ria.ru/20250627/vypusknoy-2025500537.html

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