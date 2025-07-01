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Выпускникам в Екатеринбурге заменят аттестаты с ошибкой - РИА Новости, 01.07.2025
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00:02 01.07.2025 (обновлено: 00:04 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/attestat-2026406887.html
Выпускникам в Екатеринбурге заменят аттестаты с ошибкой
Выпускникам в Екатеринбурге заменят аттестаты с ошибкой - РИА Новости, 01.07.2025
Выпускникам в Екатеринбурге заменят аттестаты с ошибкой
Более 20 выпускников одной из гимназий в Екатеринбурге получат новые аттестаты из-за грамматической ошибки в названии одного из предметов, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:02:00+03:00
2025-07-01T00:04:00+03:00
общество
екатеринбург
россия
образование
образование - общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Более 20 выпускников одной из гимназий в Екатеринбурге получат новые аттестаты из-за грамматической ошибки в названии одного из предметов, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования. Ранее местные СМИ сообщили, что выпускникам 11 класса гимназии № 35 в уральской столице выдали аттестаты, в которых в названии предмета "Основы практической медицины" была допущена ошибка - в документе было напечатано слово "медищины". "Сегодня, 30 июня, 23 выпускника 11-го Б класса гимназии № 35 вернут полученные аттестаты о среднем общем образовании обратно в гимназию, поскольку в приложениях была обнаружена техническая ошибка (опечатка) в наименовании учебного предмета "Основы практической медицины". Приложения к данным аттестатам будут аннулированы, а выпускникам будут вручены новые, правильные приложения", - сказал собеседник агентства. Изменения также будут внесены и в федеральную информационную систему федерального реестра сведений о документах об образовании, благодаря чему с 1 июля выпускники смогут свободно подать заявления на поступление в высшие учебные заведения.
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общество, екатеринбург, россия, образование, образование - общество
Общество, Екатеринбург, Россия, Образование, Образование - Общество
Выпускникам в Екатеринбурге заменят аттестаты с ошибкой

Выпускникам в Екатеринбурге заменят аттестаты с опечаткой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАттестаты о среднем общем образовании
Аттестаты о среднем общем образовании - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Аттестаты о среднем общем образовании. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Более 20 выпускников одной из гимназий в Екатеринбурге получат новые аттестаты из-за грамматической ошибки в названии одного из предметов, сообщили РИА Новости в городском департаменте образования.
Ранее местные СМИ сообщили, что выпускникам 11 класса гимназии № 35 в уральской столице выдали аттестаты, в которых в названии предмета "Основы практической медицины" была допущена ошибка - в документе было напечатано слово "медищины".
Всероссийский выпускной бал — 2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всероссийский выпускной бал прошел в Государственном Кремлевском дворце 28 июня.

Участники Всероссийского выпускного бала

Всероссийский выпускной бал прошел в Государственном Кремлевском дворце 28 июня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Главный выпускной бал страны начался с торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Участники Всероссийского выпускного бала после концерта в Государственном Кремлевском дворце

Главный выпускной бал страны начался с торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фото: выпускники возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Участники Всероссийского выпускного бала на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

На фото: выпускники возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Бал в Кремле проводится по поручению президента Владимира Путина с 2002 года.

Участницы Всероссийского выпускного бала фотографируются на территории Московского Кремля

Бал в Кремле проводится по поручению президента Владимира Путина с 2002 года.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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4 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. В этом году на Всероссийский выпускной бал приехали ребята из 190 школ страны.

Участники Всероссийского выпускного бала на концерте в Государственном Кремлевском дворце

Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. В этом году на Всероссийский выпускной бал приехали ребята из 190 школ страны.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В честь праздника в Кремле состоялся концерт. В этом году его открыл заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman), исполнив свой хит "Я — русский".

Певец Shaman (Ярослав Дронов) ввыступает перед участниками Всероссийского выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце

В честь праздника в Кремле состоялся концерт. В этом году его открыл заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman), исполнив свой хит "Я — русский".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Перед выпускниками выступил также Стас Пьеха.

Певец Стас Пьеха выступает перед участниками Всероссийского выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце

Перед выпускниками выступил также Стас Пьеха.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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7 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На сцену вышли популярные исполнители Nemiga, Jalagonia, Kamazz, Veigel, Юля Гаврилина, Solidnaya, Almary, Rubi, Vudoo, Леша Свик, Сергей Арутюнов, группа Serebro и другие.

Участники Всероссийского выпускного бала после концерта в Государственном Кремлевском дворце

На сцену вышли популярные исполнители Nemiga, Jalagonia, Kamazz, Veigel, Юля Гаврилина, Solidnaya, Almary, Rubi, Vudoo, Леша Свик, Сергей Арутюнов, группа Serebro и другие.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Особенно горячо выпускники встретили певицу Катю Лель, которая исполнила свои хиты "Мой мармеладный" и "Муси-пуси".

Выпускники школ Курской области - участники Всероссийского выпускного бала

Особенно горячо выпускники встретили певицу Катю Лель, которая исполнила свои хиты "Мой мармеладный" и "Муси-пуси".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Завершился концерт выступлением Татьяны Куртуковой. Артистка подарила выпускникам свои песни "Одного" и "Матушка".

Певица Татьяна Куртукова выступает перед участниками Всероссийского выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце

Завершился концерт выступлением Татьяны Куртуковой. Артистка подарила выпускникам свои песни "Одного" и "Матушка".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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10 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Президент Путин также поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала — 2025.

Всероссийский выпускной бал - 2025

Президент Путин также поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала — 2025.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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11 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Он отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление добиваться поставленных целей очень нужны России.

Участники Всероссийского выпускного бала

Он отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление добиваться поставленных целей очень нужны России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
12 из 12

Всероссийский выпускной бал прошел в Государственном Кремлевском дворце 28 июня.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 12

Главный выпускной бал страны начался с торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 12

На фото: выпускники возлагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Бал в Кремле проводится по поручению президента Владимира Путина с 2002 года.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
4 из 12

Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. В этом году на Всероссийский выпускной бал приехали ребята из 190 школ страны.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 12

В честь праздника в Кремле состоялся концерт. В этом году его открыл заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman), исполнив свой хит "Я — русский".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Перед выпускниками выступил также Стас Пьеха.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
7 из 12

На сцену вышли популярные исполнители Nemiga, Jalagonia, Kamazz, Veigel, Юля Гаврилина, Solidnaya, Almary, Rubi, Vudoo, Леша Свик, Сергей Арутюнов, группа Serebro и другие.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 12

Особенно горячо выпускники встретили певицу Катю Лель, которая исполнила свои хиты "Мой мармеладный" и "Муси-пуси".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Завершился концерт выступлением Татьяны Куртуковой. Артистка подарила выпускникам свои песни "Одного" и "Матушка".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
10 из 12

Президент Путин также поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала — 2025.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Он отметил, что их энтузиазм, энергия молодости и стремление добиваться поставленных целей очень нужны России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
12 из 12
"Сегодня, 30 июня, 23 выпускника 11-го Б класса гимназии № 35 вернут полученные аттестаты о среднем общем образовании обратно в гимназию, поскольку в приложениях была обнаружена техническая ошибка (опечатка) в наименовании учебного предмета "Основы практической медицины". Приложения к данным аттестатам будут аннулированы, а выпускникам будут вручены новые, правильные приложения", - сказал собеседник агентства.
Изменения также будут внесены и в федеральную информационную систему федерального реестра сведений о документах об образовании, благодаря чему с 1 июля выпускники смогут свободно подать заявления на поступление в высшие учебные заведения.
Выпускницы во время празднования школьного выпускного - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
История проведения выпускных вечеров в учебных заведениях России
27 июня, 01:30
 
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