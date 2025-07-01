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Песков рассказал о минимизации украинских атак на российские города
Песков рассказал о минимизации украинских атак на российские города - РИА Новости, 01.07.2025
Песков рассказал о минимизации украинских атак на российские города
Российские военные принимают меры, чтобы минимизировать риски атак киевского режима по мирным городам России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:38:00+03:00
2025-07-01T13:38:00+03:00
2025-07-01T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские военные принимают меры, чтобы минимизировать риски атак киевского режима по мирным городам России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши военные принимают меры для того, чтобы подобные риски минимизировать", - сказал Песков журналистам. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow, пять бомб JDAM и 174 беспилотника. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина. Представитель СК РФ также рассказал, что украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, луганская народная республика, донецк, дмитрий песков, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Донецк, Дмитрий Песков, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Песков рассказал о минимизации украинских атак на российские города
Песков: ВС РФ принимают меры для минимизации атак Киева по городам