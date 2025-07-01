https://ria.ru/20250701/ataki-2026505749.html

Песков рассказал о минимизации украинских атак на российские города

Песков рассказал о минимизации украинских атак на российские города - РИА Новости, 01.07.2025

Песков рассказал о минимизации украинских атак на российские города

Российские военные принимают меры, чтобы минимизировать риски атак киевского режима по мирным городам России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:38:00+03:00

2025-07-01T13:38:00+03:00

2025-07-01T13:40:00+03:00

россия

луганская народная республика

донецк

дмитрий песков

леонид пасечник

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские военные принимают меры, чтобы минимизировать риски атак киевского режима по мирным городам России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши военные принимают меры для того, чтобы подобные риски минимизировать", - сказал Песков журналистам. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow, пять бомб JDAM и 174 беспилотника. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ночью ВСУ совершили массированную атаку БПЛА по территории ЛНР, над городами было зафиксировано до 40 дронов, силами ПВО сбито 35 беспилотников, ранена женщина. Представитель СК РФ также рассказал, что украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

донецк

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россия, луганская народная республика, донецк, дмитрий песков, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность