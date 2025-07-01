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СМИ рассказали о желании иранской компании купить порт в Астрахани - РИА Новости, 01.07.2025
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05:41 01.07.2025 (обновлено: 10:49 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/astrakhanskiyport-2026426338.html
СМИ рассказали о желании иранской компании купить порт в Астрахани
СМИ рассказали о желании иранской компании купить порт в Астрахани - РИА Новости, 01.07.2025
СМИ рассказали о желании иранской компании купить порт в Астрахани
Компания Nasim Bahr Kish планирует выкупить все акции Астраханского порта, пишет газета “Комерсантъ”. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:41:00+03:00
2025-07-01T10:49:00+03:00
экономика
иран
астрахань
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Компания Nasim Bahr Kish планирует выкупить все акции Астраханского порта, пишет газета “Комерсантъ”.“Иранская Nasim Bahr Kish, владеющая 53,66% ПАО &quot;Астраханский порт&quot;, направила обязательное предложение о выкупе долей остальных акционеров”, — говорится в материале.Исходя из установленной стоимости в 37,8 тысячи рублей за бумагу, выкуп всех акций может обойтись иранской компании в 437,5 миллиона рублей, утверждается в статье.По данным издания, по состоянию на конец 2024 года государство оставалось вторым крупнейшим акционером с долей 25,5 процента. Тем не менее, добавляет газета, в декабре 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче этого пакета акций корпорации "Ростех".
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экономика, иран, астрахань
Экономика, Иран, Астрахань
СМИ рассказали о желании иранской компании купить порт в Астрахани

"Ъ": иранская Nasim Bahr Kish планирует выкупить все акции Астраханского порта

© Depositphotos.com / GodlindМорской порт в городе Астрахань
Морской порт в городе Астрахань - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Depositphotos.com / Godlind
Морской порт в городе Астрахань. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Компания Nasim Bahr Kish планирует выкупить все акции Астраханского порта, пишет газета “Комерсантъ”.
«

“Иранская Nasim Bahr Kish, владеющая 53,66% ПАО "Астраханский порт", направила обязательное предложение о выкупе долей остальных акционеров”, — говорится в материале.

Исходя из установленной стоимости в 37,8 тысячи рублей за бумагу, выкуп всех акций может обойтись иранской компании в 437,5 миллиона рублей, утверждается в статье.
По данным издания, по состоянию на конец 2024 года государство оставалось вторым крупнейшим акционером с долей 25,5 процента. Тем не менее, добавляет газета, в декабре 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче этого пакета акций корпорации "Ростех".
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ЭкономикаИранАстрахань
 
 
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