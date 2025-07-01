https://ria.ru/20250701/astrakhan-2026487109.html

Астраханские волонтеры передали бойцам СВО домашние угощения

Астраханские волонтеры передали бойцам СВО домашние угощения - РИА Новости, 01.07.2025

Астраханские волонтеры передали бойцам СВО домашние угощения

Астраханские волонтеры передали военнослужащим, участвующим в спецоперации, домашние угощения, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:39:00+03:00

2025-07-01T12:39:00+03:00

2025-07-01T12:39:00+03:00

надежные люди

астраханская область

лиманский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Астраханские волонтеры передали военнослужащим, участвующим в спецоперации, домашние угощения, сообщает администрация губернатора Астраханской области. "Астраханские волонтеры передали бойцам СВО домашние угощения. Вместе с другим гумгрузом активисты из Лиманского района Астраханской области отправили продуктовые заготовки, пирожки и блины", - говорится в сообщении. Как отмечают волонтеры, собирают гуманитарную помощь они по заявкам самих военнослужащих. "Эти угощения - напоминание о родном доме, поддержке и заботе от земляков, которые ждут солдат с победой", - отмечают они.

https://ria.ru/20250701/pomosch-2026408955.html

астраханская область

лиманский район

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астраханская область, лиманский район