https://ria.ru/20250701/artisty-2026561976.html

Почему прибалтийские артисты требуют денег и оскорбляют Россию

Почему прибалтийские артисты требуют денег и оскорбляют Россию - РИА Новости, 01.07.2025

Почему прибалтийские артисты требуют денег и оскорбляют Россию

Многие прибалтийские актеры и артисты пользовались любовью зрителей со всего Советского Союза. Их узнавали на улицах, просили автограф, за их карьерой и жизнью... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:31:00+03:00

2025-07-01T18:31:00+03:00

2025-07-01T18:31:00+03:00

ссср

россия

латвия

ивар калныньш

ингеборга дапкунайте

лайма вайкуле

рижская киностудия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152645/47/1526454771_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_0c1a5bb7643ee8506a8e64a071dcb668.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. Многие прибалтийские актеры и артисты пользовались любовью зрителей со всего Советского Союза. Их узнавали на улицах, просили автограф, за их карьерой и жизнью следили. У них были миллионы поклонников, многие фильмы с их участием вошли в золотой фонд советского кинематографа. Но сегодня они проклинают страну, которой, по сути, обязаны всем. "Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен"Этот актер запомнился советским зрителям по многим фильмам. "Зимняя вишня", "Театр", "Сильва", "ТАСС уполномочен заявить" — только малая часть фильмов, благодаря которым засияла звезда Ивара Калныньша.Его с полным правом можно назвать одним из самых успешных и востребованных прибалтийских актеров в советском кино. Выходец из простой рабочей семьи. Его отец был автомехаником, а мать занималась домом и семьей.В СССР он считался чуть ли не секс-символом, тысячи писем писали актеру его поклонницы.И становится грустно, когда бывший кумир миллионов начинает негативно высказываться об СССР и России.— Мне говорят: "Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за всё". Я говорю: "Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен", — заявляет Калныньш."Пусть они наживаются на том прекрасном, что мы им оставили"Похоже, что актер искренне остался ему должен, потому что за работу в фильмах он получал мизерные гонорары, все "сливки" доставались киностудиям.Хотя после развала СССР на своей родине актер был не так уж и востребован, предпочитая зарабатывать деньги в России.Да и Рижская киностудия, снимавшая ежегодно множество фильмов в Латвии, давно прекратила свое существование."Да, я много снимался в советских и российских картинах. Но сейчас я выбросил это из памяти и забыл об этом. Пусть они (россияне) наживаются на том прекрасном, что мы им оставили… Мне *** на это. Есть другой мир, который интересует меня больше", — говорит актер.Теперь разорвал все связи с Россией, заявив своим российским агентам, чтобы они его не смели больше в этой жизни беспокоить."Я содержала Советский Союз"Еще одна известная и популярная в СССР представительница искусства, на этот раз некогда популярнейшая певица Лайма Вайкуле, в одном из интервью заявила, что именно она-то, оказывается, и содержала весь СССР."Я содержала филармонию, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Потому что я получала 17 рублей, собирая стадион на 45 тысяч человек. Если кому нечего делать — посчитайте, сколько денег я принесла государству. Фирма "Мелодия" продавала мою пластинку в 20 миллионов экземпляров. Я получила за это 137 рублей", — сообщила певица.Довольно странно эти слова звучат от той, которая стала звездой именно в условиях советской системы, человека из простой рабочей семьи, не вкладывавшей в свое продвижение ни копейки.Данное высказывание вызвало такой общественный резонанс и бурю негодования, что заставило отреагировать даже представителя российского МИДа Марию Захарову."Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты и строя заводы!", — резонно заметила Мария Захарова."В России я всегда чувствовала себя и была гостем"Тяжело, по всей видимости, приходилось жить в СССР настоящей представительнице "золотой молодежи" актрисе Ингеборге Дапкунайте.Ее родители принадлежали к советской элите: отец был видным дипломатом, мать — метеорологом. Пик актерской карьеры Дапкунайте пришелся на перестройку и девяностые, когда она сыграла в кинохитах "Интердевочка", "Циники", "Подмосковные вечера" и "Утомленные солнцем".Казалось бы, дочке весьма состоятельных по тем временам родителей незачем ругать Советский Союз, ан нет, оказывается, гордую прибалтийскую актрису держали в нем "насильно"."Понимаю, что может быть грустно, если сносят памятник Пушкину в бывшей республике СССР, но вопрос, почему поставили этот бюст. Может быть, потому, что Советский Союз был создан насильно?" — высказалась Дапкунайте.Но почему-то после развала СССР "золотая девочка" активно зарабатывала в России, при этом оставаясь в нашей стране лишь гостем."В России я всегда чувствовала себя и была гостем", — говорит актриса.Что не помешало ей только в России купить недвижимость на более чем 100 млн рублей.Становится очень грустно, когда люди, сделавшие себя благодаря СССР и долгое время зарабатывающие деньги за счет советского прошлого, позволяют себе такие высказывания.

ссср

россия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, россия, латвия, ивар калныньш, ингеборга дапкунайте, лайма вайкуле, рижская киностудия