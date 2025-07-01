https://ria.ru/20250701/armeniya-2026622966.html

В Госдуме высказались о возможном запрете российских телеканалов в Армении

В Госдуме высказались о возможном запрете российских телеканалов в Армении - РИА Новости, 01.07.2025

В Госдуме высказались о возможном запрете российских телеканалов в Армении

Шаги Армении по запрету российских телеканалов, борьбой с канонической церковью и разгромом оппозиции напоминают тот путь, что уже проходила Украина, заявил РИА РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:54:00+03:00

2025-07-01T21:54:00+03:00

2025-07-01T21:56:00+03:00

армения

россия

украина

алексей журавлев

владимир соловьев (телеведущий)

бэлла черкесова

госдума рф

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Шаги Армении по запрету российских телеканалов, борьбой с канонической церковью и разгромом оппозиции напоминают тот путь, что уже проходила Украина, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что следует рассмотреть вопрос о прекращении вещания в стране российских телеканалов. "Все шаги Армении точь-в-точь напоминают тот путь, что уже прошла Украина. Борьба с канонической церковью, разгром оппозиции, теперь - запрет российских телеканалов. И это лишь для того, чтобы население не имело права на точку зрения, альтернативную той, что транслирует армянское правительство. Создание информационного вакуума, а потом - единый армянский телемарафон. Просто выдуманная реальность, в которой великий (премьер Армении Никол – ред.) Пашинян всех давно уже победил", - сказал Журавлев. По мнению парламентария, пример такого зомбирования у всех перед глазами - киевский режим именно таким образом столкнул страну в пучину военного противостояния с Россией. "У армянского народа все же есть еще возможность не наступать на те же грабли. И задуматься, наконец, куда ведут Армению ее нынешние власти. Уж точно не к благополучию и процветанию", - добавил он. В марте 2024 года в телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили о блокировке в общественном мультиплексе трансляции передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Телесеть утверждала, что решение было принято, "основываясь на фактах постоянных нарушений", однако никаких конкретных примеров не привела. В общественном мультиплексе Армении сегодня ретранслируются российские Первый канал, РТР-Планета, "Культура", а также межгосударственный телеканал "Мир". Ранее министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетяна сообщил, армянская сторона о направила Москве предложение по изменениям в межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, регулирующее вещание в общественном мультиплексе страны российских телеканалов, действие которого истекает в декабре 2027 года. В декабре 2023 года на полях межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Арменией состоялась встреча заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникации РФ Бэллы Черкесовой с заместителем министра высокотехнологичной промышленности Армении Аветом Погосяном. Во время этой встречи армянская сторона заявила о нарушениях статьи пятой соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций между, российская сторона приняла к сведению обеспокоенность Еревана. Вместе с тем в сообщении Минцифры РФ отмечалось, что конкретных документальных подтверждений указанных фактов армянскими коллегами представлено не было.

https://ria.ru/20250630/armeniya-2026400569.html

https://ria.ru/20250630/armeniya-2026265986.html

армения

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, украина, алексей журавлев , владимир соловьев (телеведущий), бэлла черкесова, госдума рф, преследование карапетяна в армении , в мире