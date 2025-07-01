Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме высказались о возможном запрете российских телеканалов в Армении - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 01.07.2025 (обновлено: 21:56 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/armeniya-2026622966.html
В Госдуме высказались о возможном запрете российских телеканалов в Армении
В Госдуме высказались о возможном запрете российских телеканалов в Армении - РИА Новости, 01.07.2025
В Госдуме высказались о возможном запрете российских телеканалов в Армении
Шаги Армении по запрету российских телеканалов, борьбой с канонической церковью и разгромом оппозиции напоминают тот путь, что уже проходила Украина, заявил РИА РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:54:00+03:00
2025-07-01T21:56:00+03:00
армения
россия
украина
алексей журавлев
владимир соловьев (телеведущий)
бэлла черкесова
госдума рф
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_96a9368ebc65b18f29e82dec9b987496.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Шаги Армении по запрету российских телеканалов, борьбой с канонической церковью и разгромом оппозиции напоминают тот путь, что уже проходила Украина, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что следует рассмотреть вопрос о прекращении вещания в стране российских телеканалов. "Все шаги Армении точь-в-точь напоминают тот путь, что уже прошла Украина. Борьба с канонической церковью, разгром оппозиции, теперь - запрет российских телеканалов. И это лишь для того, чтобы население не имело права на точку зрения, альтернативную той, что транслирует армянское правительство. Создание информационного вакуума, а потом - единый армянский телемарафон. Просто выдуманная реальность, в которой великий (премьер Армении Никол – ред.) Пашинян всех давно уже победил", - сказал Журавлев. По мнению парламентария, пример такого зомбирования у всех перед глазами - киевский режим именно таким образом столкнул страну в пучину военного противостояния с Россией. "У армянского народа все же есть еще возможность не наступать на те же грабли. И задуматься, наконец, куда ведут Армению ее нынешние власти. Уж точно не к благополучию и процветанию", - добавил он. В марте 2024 года в телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили о блокировке в общественном мультиплексе трансляции передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Телесеть утверждала, что решение было принято, "основываясь на фактах постоянных нарушений", однако никаких конкретных примеров не привела. В общественном мультиплексе Армении сегодня ретранслируются российские Первый канал, РТР-Планета, "Культура", а также межгосударственный телеканал "Мир". Ранее министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетяна сообщил, армянская сторона о направила Москве предложение по изменениям в межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, регулирующее вещание в общественном мультиплексе страны российских телеканалов, действие которого истекает в декабре 2027 года. В декабре 2023 года на полях межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Арменией состоялась встреча заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникации РФ Бэллы Черкесовой с заместителем министра высокотехнологичной промышленности Армении Аветом Погосяном. Во время этой встречи армянская сторона заявила о нарушениях статьи пятой соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций между, российская сторона приняла к сведению обеспокоенность Еревана. Вместе с тем в сообщении Минцифры РФ отмечалось, что конкретных документальных подтверждений указанных фактов армянскими коллегами представлено не было.
https://ria.ru/20250630/armeniya-2026400569.html
https://ria.ru/20250630/armeniya-2026265986.html
армения
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967829738_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_93bbf44ef5dcd6ed1853a8d42b930734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, украина, алексей журавлев , владимир соловьев (телеведущий), бэлла черкесова, госдума рф, преследование карапетяна в армении , в мире
Армения, Россия, Украина, Алексей Журавлев , Владимир Соловьев (телеведущий), Бэлла Черкесова, Госдума РФ, Преследование Карапетяна в Армении , В мире
В Госдуме высказались о возможном запрете российских телеканалов в Армении

Депутат Журавлев: Армения идет по пути, который уже прошла Украина

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Шаги Армении по запрету российских телеканалов, борьбой с канонической церковью и разгромом оппозиции напоминают тот путь, что уже проходила Украина, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что следует рассмотреть вопрос о прекращении вещания в стране российских телеканалов.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Карапетян начал инвестспор из-за преследования в Армении
30 июня, 22:34
"Все шаги Армении точь-в-точь напоминают тот путь, что уже прошла Украина. Борьба с канонической церковью, разгром оппозиции, теперь - запрет российских телеканалов. И это лишь для того, чтобы население не имело права на точку зрения, альтернативную той, что транслирует армянское правительство. Создание информационного вакуума, а потом - единый армянский телемарафон. Просто выдуманная реальность, в которой великий (премьер Армении Никол – ред.) Пашинян всех давно уже победил", - сказал Журавлев.
По мнению парламентария, пример такого зомбирования у всех перед глазами - киевский режим именно таким образом столкнул страну в пучину военного противостояния с Россией.
"У армянского народа все же есть еще возможность не наступать на те же грабли. И задуматься, наконец, куда ведут Армению ее нынешние власти. Уж точно не к благополучию и процветанию", - добавил он.
В марте 2024 года в телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили о блокировке в общественном мультиплексе трансляции передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Телесеть утверждала, что решение было принято, "основываясь на фактах постоянных нарушений", однако никаких конкретных примеров не привела.
В общественном мультиплексе Армении сегодня ретранслируются российские Первый канал, РТР-Планета, "Культура", а также межгосударственный телеканал "Мир".
Ранее министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетяна сообщил, армянская сторона о направила Москве предложение по изменениям в межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, регулирующее вещание в общественном мультиплексе страны российских телеканалов, действие которого истекает в декабре 2027 года.
В декабре 2023 года на полях межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Арменией состоялась встреча заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникации РФ Бэллы Черкесовой с заместителем министра высокотехнологичной промышленности Армении Аветом Погосяном. Во время этой встречи армянская сторона заявила о нарушениях статьи пятой соглашения о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций между, российская сторона приняла к сведению обеспокоенность Еревана. Вместе с тем в сообщении Минцифры РФ отмечалось, что конкретных документальных подтверждений указанных фактов армянскими коллегами представлено не было.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Каллас пообещала профинансировать независимые СМИ в Армении
30 июня, 12:26
 
АрменияРоссияУкраинаАлексей ЖуравлевВладимир Соловьев (телеведущий)Бэлла ЧеркесоваГосдума РФПреследование Карапетяна в АрменииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала