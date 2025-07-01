https://ria.ru/20250701/armeniya-2026553497.html
В парламенте Армении заговорили о запрете российских телеканалов
В парламенте Армении заговорили о запрете российских телеканалов - РИА Новости, 01.07.2025
В парламенте Армении заговорили о запрете российских телеканалов
Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что следует рассмотреть вопрос о прекращении вещания в стране российских телеканалов. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:02:00+03:00
2025-07-01T16:02:00+03:00
2025-07-01T16:14:00+03:00
армения
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
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ЕРЕВАН, 1 июл – РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что следует рассмотреть вопрос о прекращении вещания в стране российских телеканалов."Мы должны очень серьезно рассмотреть вопрос прекращения вещания российских телеканалов на территории Республики Армения", - заявил он во вторник журналистам.Армянские политики не в первый раз призывают запретить вещание в стране российских телеканалов.В марте 2024 года в телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили о блокировке в общественном мультиплексе трансляции передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Телесеть утверждала, что решение было принято, "основываясь на фактах постоянных нарушений", однако никаких конкретных примеров не привела.В общественном мультиплексе Армении сегодня ретранслируются российские Первый канал, РТР-Планета, "Культура", а также межгосударственный телеканал "Мир".
https://ria.ru/20250630/armeniya-2026265986.html
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армения, в мире, владимир соловьев (телеведущий)
Армения, В мире, Владимир Соловьев (телеведущий)
В парламенте Армении заговорили о запрете российских телеканалов
Спикер парламента Армении высказался о возможном запрете российских телеканалов