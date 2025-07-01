https://ria.ru/20250701/arkhangelsk-2026485556.html

Стартовала архангельская программа обучения для участников СВО

Стартовала архангельская программа обучения для участников СВО - РИА Новости, 01.07.2025

Стартовала архангельская программа обучения для участников СВО

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский дал старт обучению в рамках кадровой программы для участников спецоперации "Защитники. Под крылом... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:34:00+03:00

2025-07-01T12:34:00+03:00

2025-07-01T12:34:00+03:00

архангельская область

архангельская область

россия

александр цыбульский

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский дал старт обучению в рамках кадровой программы для участников спецоперации "Защитники. Под крылом Архангела", сообщила пресс-служба правительства региона. "К обучению в рамках кадровой программы приступают 40 участников специальной военной операции, прошедших предварительный отбор. Еще 32 участника приступят к профессиональной переподготовке после возвращения с военной службы", - говорится в сообщении. Отмечается, что на старте программы на обучение планировалось зачислить 50 человек, но рейтинг по итогу всех этапов отбора показал минимальный разрыв между конкурсантами, поэтому было принято решение дать возможность пройти переподготовку большему числу участников. "Сегодня стартует новый этап в развитии нашего кадрового резерва. Вы – люди, которые прошли непростой отбор. Мы сделаем всё, чтобы этот год был максимально эффективным, чтобы полученные вами знания были применимы на практике", – отметил, обращаясь к участникам программы, Цыбульский. Глава региона отметил, что за каждым будет закреплен наставник, одного из участников будет курировать он сам. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу создать реальные условия для того, чтобы участники специальной военной операции могли вернуться в мирную жизнь с поддержкой, с возможностями, с пониманием того, что их знания и опыт важны и нужны. Эта задача легла в основу национальной программы "Время героев", региональная инициатива – "Защитники. Под крылом Архангела" – стала ее логичным продолжением и нацелена на выполнение поручения главы государства. По словам главы региона, год обучения, который предстоит участникам программы, – это не формальность и не "передышка". "Это серьёзный, насыщенный и, возможно, непростой путь. Вам предстоит не просто освоить новые знания и навыки, а научиться смотреть на привычные вещи под другим углом: через призму управления, гражданского служения, лидерства", - добавил Цыбульский. Он подчеркнул, что государственная и муниципальная служба – это не канцелярия и не рутинная бумажная работа. Это влияние на жизни людей, ответственность за развитие сёл, районов, городов. "Это реальный шанс изменить к лучшему ту землю, за которую вы боролись", - добавил губернатор. Программу профессионального обучения, направленного на формирование знаний и навыков в сфере государственного и муниципального управления, разработал Корпоративный университет правительства Архангельской области. При ее формировании учтены методические рекомендации РАНХиГС, обучение будет проводиться в сетевом формате с Высшей школой государственного управления. Программа будет очень интенсивной: 560 академических часов, 6 модулей. Это не классическое, а практико-ориентированное обучение, нацеленное на подготовку к работе в сфере публичной власти. Участники глубоко погрузятся в то, как в реальности функционирует весь государственный механизм. Кроме того, участников программы ждут стажировка и работа с наставниками в межмодульные периоды, разработка и защита собственного проекта, культурно-просветительский и спортивный треки.

https://ria.ru/20250625/podderzhka-2025360230.html

https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023664611.html

https://ria.ru/20250625/arkhangelsk-2025462034.html

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архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин