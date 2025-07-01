https://ria.ru/20250701/aeroport-2026429953.html
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани введены ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:29:00+03:00
2025-07-01T06:29:00+03:00
2025-07-01T06:38:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
казань
безопасность
международная организация гражданской авиации
артем кореняко
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В аэропорту Казани введены ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казани (код ИКАО: UWKD)", — написал он.Он подчеркнул, что для безопасности полетов делается все необходимое.
https://ria.ru/20250701/aeroport-2026428083.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, безопасность, международная организация гражданской авиации, артем кореняко
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казань, Безопасность, Международная организация гражданской авиации, Артем Кореняко
В аэропорту Казани ввели временные ограничения
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов