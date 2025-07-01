https://ria.ru/20250701/aeroport-2026429953.html

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани введены ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:29:00+03:00

2025-07-01T06:29:00+03:00

2025-07-01T06:38:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

казань

безопасность

международная организация гражданской авиации

артем кореняко

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В аэропорту Казани введены ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казани (код ИКАО: UWKD)", — написал он.Он подчеркнул, что для безопасности полетов делается все необходимое.

https://ria.ru/20250701/aeroport-2026428083.html

казань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, безопасность, международная организация гражданской авиации, артем кореняко