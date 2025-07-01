https://ria.ru/20250701/aeroport-2026428083.html

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:57:00+03:00

2025-07-01T05:57:00+03:00

2025-07-01T05:58:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ульяновск

безопасность

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновска ("Баратаевка")", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250701/saratov-2026422849.html

ульяновск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ульяновск, безопасность