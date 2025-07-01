https://ria.ru/20250701/aeroport-2026428083.html
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:57:00+03:00
2025-07-01T05:57:00+03:00
2025-07-01T05:58:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ульяновск
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновска ("Баратаевка")", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250701/saratov-2026422849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ульяновск, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ульяновск, Безопасность
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов