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В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025
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05:57 01.07.2025 (обновлено: 05:58 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/aeroport-2026428083.html
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.07.2025
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 01.07.2025
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2025-07-01T05:58:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ульяновск
безопасность
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновска ("Баратаевка")", - написал он в своем Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ульяновск, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ульяновск, Безопасность
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© Фото : АО "Аэропорт Ульяновск"Международный аэропорт Ульяновска
Международный аэропорт Ульяновска - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : АО "Аэропорт Ульяновск"
Международный аэропорт Ульяновска . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ульяновска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ульяновска ("Баратаевка")", - написал он в своем Telegram-канале.
Здание аэровокзала саратовского аэропорта - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
04:13
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)УльяновскБезопасность
 
 
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