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"Аэрофлот" выполнил благотворительный рейс с музыкальной программой - РИА Новости, 01.07.2025
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20:32 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/aeroflot-2026614518.html
"Аэрофлот" выполнил благотворительный рейс с музыкальной программой
"Аэрофлот" выполнил благотворительный рейс с музыкальной программой - РИА Новости, 01.07.2025
"Аэрофлот" выполнил благотворительный рейс с музыкальной программой
"Аэрофлот" выполнил благотворительный музыкальный рейс SU1176 Москва — Сочи, пассажиры которого стали участниками концерта в небе от Леонида Агутина, а также... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:32:00+03:00
2025-07-01T20:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. "Аэрофлот" выполнил благотворительный музыкальный рейс SU1176 Москва — Сочи, пассажиры которого стали участниками концерта в небе от Леонида Агутина, а также дуэта Socrat &amp; Lera, сообщает пресс-служба перевозчика. На борту самолета на высоте 10 тысяч метров прозвучали популярные и новые композиции артиста, ведущим концерта выступил Андрей Давинчи. Рейс был приурочен к VI Семейному образовательному форуму Агутина AguTeens, который пройдет в Сочи с 1 по 11 июля. "Аэрофлот" выступает официальным перевозчиком мероприятия и, кроме того, примет участие в различных форматах фестиваля. Так, 9 июля в Звездном лектории с лекцией перед юными слушателями выступит начальник отдела летных стандартов, ведущий пилот-инспектор "Аэрофлота" Артур Мухитдинов. Спикер расскажет о профессии, поделится опытом и фактами из мира авиации. Средства, вырученные от продажи билетов на музыкальный благотворительный рейс, будут направлены в научно-экологический центр, занимающийся сохранением и восстановлением популяции черноморских дельфинов. В своей деятельности перевозчик уделяет внимание вопросам экологии, ответственного и бережного отношения к природным ресурсам, взаимодействуя с природоохранными организациями России.
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"Аэрофлот" выполнил благотворительный рейс с музыкальной программой

"Аэрофлот" выполнил благотворительный рейс с музпрограммой от Леонида Агутина

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. "Аэрофлот" выполнил благотворительный музыкальный рейс SU1176 Москва — Сочи, пассажиры которого стали участниками концерта в небе от Леонида Агутина, а также дуэта Socrat & Lera, сообщает пресс-служба перевозчика.
На борту самолета на высоте 10 тысяч метров прозвучали популярные и новые композиции артиста, ведущим концерта выступил Андрей Давинчи.
Рейс был приурочен к VI Семейному образовательному форуму Агутина AguTeens, который пройдет в Сочи с 1 по 11 июля. "Аэрофлот" выступает официальным перевозчиком мероприятия и, кроме того, примет участие в различных форматах фестиваля. Так, 9 июля в Звездном лектории с лекцией перед юными слушателями выступит начальник отдела летных стандартов, ведущий пилот-инспектор "Аэрофлота" Артур Мухитдинов. Спикер расскажет о профессии, поделится опытом и фактами из мира авиации.
Средства, вырученные от продажи билетов на музыкальный благотворительный рейс, будут направлены в научно-экологический центр, занимающийся сохранением и восстановлением популяции черноморских дельфинов. В своей деятельности перевозчик уделяет внимание вопросам экологии, ответственного и бережного отношения к природным ресурсам, взаимодействуя с природоохранными организациями России.
 
 
 
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