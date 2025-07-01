https://ria.ru/20250701/aeroflot-2026614518.html

"Аэрофлот" выполнил благотворительный рейс с музыкальной программой

"Аэрофлот" выполнил благотворительный рейс с музыкальной программой - РИА Новости, 01.07.2025

"Аэрофлот" выполнил благотворительный рейс с музыкальной программой

"Аэрофлот" выполнил благотворительный музыкальный рейс SU1176 Москва — Сочи, пассажиры которого стали участниками концерта в небе от Леонида Агутина, а также... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T20:32:00+03:00

2025-07-01T20:32:00+03:00

2025-07-01T20:32:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. "Аэрофлот" выполнил благотворительный музыкальный рейс SU1176 Москва — Сочи, пассажиры которого стали участниками концерта в небе от Леонида Агутина, а также дуэта Socrat & Lera, сообщает пресс-служба перевозчика. На борту самолета на высоте 10 тысяч метров прозвучали популярные и новые композиции артиста, ведущим концерта выступил Андрей Давинчи. Рейс был приурочен к VI Семейному образовательному форуму Агутина AguTeens, который пройдет в Сочи с 1 по 11 июля. "Аэрофлот" выступает официальным перевозчиком мероприятия и, кроме того, примет участие в различных форматах фестиваля. Так, 9 июля в Звездном лектории с лекцией перед юными слушателями выступит начальник отдела летных стандартов, ведущий пилот-инспектор "Аэрофлота" Артур Мухитдинов. Спикер расскажет о профессии, поделится опытом и фактами из мира авиации. Средства, вырученные от продажи билетов на музыкальный благотворительный рейс, будут направлены в научно-экологический центр, занимающийся сохранением и восстановлением популяции черноморских дельфинов. В своей деятельности перевозчик уделяет внимание вопросам экологии, ответственного и бережного отношения к природным ресурсам, взаимодействуя с природоохранными организациями России.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60