"Аэрофлот" выполнил благотворительный рейс с музыкальной программой
"Аэрофлот" выполнил благотворительный рейс с музпрограммой от Леонида Агутина
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. "Аэрофлот" выполнил благотворительный музыкальный рейс SU1176 Москва — Сочи, пассажиры которого стали участниками концерта в небе от Леонида Агутина, а также дуэта Socrat & Lera, сообщает пресс-служба перевозчика.
На борту самолета на высоте 10 тысяч метров прозвучали популярные и новые композиции артиста, ведущим концерта выступил Андрей Давинчи.
Рейс был приурочен к VI Семейному образовательному форуму Агутина AguTeens, который пройдет в Сочи с 1 по 11 июля. "Аэрофлот" выступает официальным перевозчиком мероприятия и, кроме того, примет участие в различных форматах фестиваля. Так, 9 июля в Звездном лектории с лекцией перед юными слушателями выступит начальник отдела летных стандартов, ведущий пилот-инспектор "Аэрофлота" Артур Мухитдинов. Спикер расскажет о профессии, поделится опытом и фактами из мира авиации.
Средства, вырученные от продажи билетов на музыкальный благотворительный рейс, будут направлены в научно-экологический центр, занимающийся сохранением и восстановлением популяции черноморских дельфинов. В своей деятельности перевозчик уделяет внимание вопросам экологии, ответственного и бережного отношения к природным ресурсам, взаимодействуя с природоохранными организациями России.