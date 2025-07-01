https://ria.ru/20250701/aeroflot-2026534601.html

"Аэрофлот" занял первое место в IR-рейтинге отечественных эмитентов

"Аэрофлот" занял первое место в IR-рейтинге отечественных эмитентов - РИА Новости, 01.07.2025

"Аэрофлот" занял первое место в IR-рейтинге отечественных эмитентов

"Аэрофлот" занял первое место в рейтинге российских эмитентов по работе с частными инвесторами от Smart-Lab, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:17:00+03:00

2025-07-01T15:17:00+03:00

2025-07-01T15:17:00+03:00

аэрофлот

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" занял первое место в рейтинге российских эмитентов по работе с частными инвесторами от Smart-Lab, сообщает пресс-служба перевозчика. IR-рейтинг ежегодно составляется инвестиционным порталом Smart-Lab и отражает уровень раскрытия информации эмитентом для частных инвесторов – физических лиц, является метрикой качества корпоративного управления компании. "Аэрофлот" набрал наибольшее количество баллов – 97 из 100 возможных, разделив первое место с компаниями "Группа Позитив" и "Астра". Всего в рейтинге представлены 227 российских эмитентов. Эксперты оценили 20 критериев качества IR-взаимодействия, которые охватывают пять разделов: финансовую отчетность, отчеты и презентации, сайт для инвесторов, публичные взаимодействия и онлайн IR-активность. "Мы всегда открыты к общению с инвестиционным сообществом и используем все доступные каналы и инструменты взаимодействия. Роль частных инвесторов на российском фондовом рынке продолжает расти. Количество наших акционеров – физических лиц на конец 2024 года составило 777 тысяч человек и нам важно, чтобы наш бизнес и его развитие были понятными и прозрачными для данной аудитории и всех заинтересованных сторон", — приводит пресс-служба слова IR-директора "Аэрофлота", заместителя директора департамента бизнес-анализа и стратегического развития Андрея Напольнова. Он добавил, что такая оценка является свидетельством того, что компания движется в правильном направлении и будет дальше развивать эффективные коммуникации с инвесторами.

https://ria.ru/20250626/aeroflot-2025529690.html

https://ria.ru/20250621/aeroflot-2024462618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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