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Путин призвал улучшить жизнь жителей новых регионов
Путин призвал улучшить жизнь жителей новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025
Путин призвал улучшить жизнь жителей новых регионов
Жители новых регионов России должны видеть перемены к лучшему, возвращаться домой и строить планы на будущее на родной земле, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T16:49:00+03:00
2025-06-30T16:49:00+03:00
2025-06-30T17:02:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жители новых регионов России должны видеть перемены к лучшему, возвращаться домой и строить планы на будущее на родной земле, заявил президент РФ Владимир Путин."Главное, чтобы люди видели перемены к лучшему, возвращались домой, на своей на родной земле работали, учились, растили детей и строили планы на будущее", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин призвал улучшить жизнь жителей новых регионов
Путин: жители новых регионов должны видеть перемены к лучшему