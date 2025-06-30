https://ria.ru/20250630/zhiteli-2026344851.html

Путин призвал улучшить жизнь жителей новых регионов

Путин призвал улучшить жизнь жителей новых регионов - РИА Новости, 30.06.2025

Путин призвал улучшить жизнь жителей новых регионов

Жители новых регионов России должны видеть перемены к лучшему, возвращаться домой и строить планы на будущее на родной земле, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T16:49:00+03:00

2025-06-30T16:49:00+03:00

2025-06-30T17:02:00+03:00

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Жители новых регионов России должны видеть перемены к лучшему, возвращаться домой и строить планы на будущее на родной земле, заявил президент РФ Владимир Путин."Главное, чтобы люди видели перемены к лучшему, возвращались домой, на своей на родной земле работали, учились, растили детей и строили планы на будущее", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.

https://ria.ru/20250628/putin-2026015668.html

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россия, общество, владимир путин