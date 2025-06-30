https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026365315.html

В Киеве раскрыли, что происходит с Зеленским из-за переговоров с Россией

В Киеве раскрыли, что происходит с Зеленским из-за переговоров с Россией - РИА Новости, 30.06.2025

В Киеве раскрыли, что происходит с Зеленским из-за переговоров с Россией

Предстоящие переговоры с Россией ставят Владимира Зеленского перед выбором: принимать условия Москвы или снижать мобилизационный возраст, заявил в... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T17:49:00+03:00

2025-06-30T17:49:00+03:00

2025-06-30T20:49:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

нато

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36885f35fb1cfc965a478c4fdd48178a.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Предстоящие переговоры с Россией ставят Владимира Зеленского перед выбором: принимать условия Москвы или снижать мобилизационный возраст, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Надо с чем-то ехать на очередной этап переговоров в Стамбуле с Россией. А не с чем. Это ставит Зеленского перед экзистенциальным выбором: начать соглашаться на какие-то из условий России, такие как проведение выборов, либо идти по пути снижения мобилизационного возраста. Это решение принимается сейчас, и проявится — выборы или война — через неделю", — написал он.Политик отметил, что главе киевского режима не стоит рассчитывать на поддержку Запада, так как саммит НАТО показал, что у европейцев сейчас другие заботы — торговая сделка с США, грядущие через год-полтора выборы и дефицит бюджетов."Украина в этом как пятое колесо в телеге", — резюмировал Дубинский.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и отметил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.Владимир Путин в марте подчеркнул, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.Владимир Зеленский в апреле заявлял, что планирует привлечь в ВСУ молодежь в возрасте 18-25 лет, предложив особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов. Следом Министерство обороны Украины сообщило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля отметил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.

https://ria.ru/20250630/frantsiya-2026303363.html

https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026190161.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, нато, владимир зеленский