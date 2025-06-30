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В Киеве раскрыли, что происходит с Зеленским из-за переговоров с Россией - РИА Новости, 30.06.2025
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17:49 30.06.2025 (обновлено: 20:49 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026365315.html
В Киеве раскрыли, что происходит с Зеленским из-за переговоров с Россией
В Киеве раскрыли, что происходит с Зеленским из-за переговоров с Россией - РИА Новости, 30.06.2025
В Киеве раскрыли, что происходит с Зеленским из-за переговоров с Россией
Предстоящие переговоры с Россией ставят Владимира Зеленского перед выбором: принимать условия Москвы или снижать мобилизационный возраст, заявил в... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:49:00+03:00
2025-06-30T20:49:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Предстоящие переговоры с Россией ставят Владимира Зеленского перед выбором: принимать условия Москвы или снижать мобилизационный возраст, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Надо с чем-то ехать на очередной этап переговоров в Стамбуле с Россией. А не с чем. Это ставит Зеленского перед экзистенциальным выбором: начать соглашаться на какие-то из условий России, такие как проведение выборов, либо идти по пути снижения мобилизационного возраста. Это решение принимается сейчас, и проявится — выборы или война — через неделю", — написал он.Политик отметил, что главе киевского режима не стоит рассчитывать на поддержку Запада, так как саммит НАТО показал, что у европейцев сейчас другие заботы — торговая сделка с США, грядущие через год-полтора выборы и дефицит бюджетов."Украина в этом как пятое колесо в телеге", — резюмировал Дубинский.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и отметил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.Владимир Путин в марте подчеркнул, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.Владимир Зеленский в апреле заявлял, что планирует привлечь в ВСУ молодежь в возрасте 18-25 лет, предложив особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов. Следом Министерство обороны Украины сообщило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля отметил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
https://ria.ru/20250630/frantsiya-2026303363.html
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в мире, россия, украина, сша, нато, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, НАТО, Владимир Зеленский
В Киеве раскрыли, что происходит с Зеленским из-за переговоров с Россией

Дубинский: Зеленскому не с чем ехать на переговоры с Россией

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Предстоящие переговоры с Россией ставят Владимира Зеленского перед выбором: принимать условия Москвы или снижать мобилизационный возраст, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Надо с чем-то ехать на очередной этап переговоров в Стамбуле с Россией. А не с чем. Это ставит Зеленского перед экзистенциальным выбором: начать соглашаться на какие-то из условий России, такие как проведение выборов, либо идти по пути снижения мобилизационного возраста. Это решение принимается сейчас, и проявится — выборы или война — через неделю", — написал он.
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Политик отметил, что главе киевского режима не стоит рассчитывать на поддержку Запада, так как саммит НАТО показал, что у европейцев сейчас другие заботы — торговая сделка с США, грядущие через год-полтора выборы и дефицит бюджетов.
"Украина в этом как пятое колесо в телеге", — резюмировал Дубинский.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и отметил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.
Владимир Путин в марте подчеркнул, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Владимир Зеленский в апреле заявлял, что планирует привлечь в ВСУ молодежь в возрасте 18-25 лет, предложив особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов. Следом Министерство обороны Украины сообщило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля отметил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
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