"Есть ли вообще предел?" Очередное требование Зеленского взбесило японцев
© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели японской газеты Tokyo Shimbun резко раскритиковали требование Владимира Зеленского воспрепятствовать поставкам в Россию товаров двойного назначения и усилить санкционное давление.
"Раздражает такое высокомерие. И помощь им предоставь, и за свой счет убедись, что в Россию ни детальки не попадет", — написал комментатор.
"Я начинаю разделять подход администрации Трампа. Американцы были абсолютно правы, когда указали Владимиру Зеленскому на его грубость и неблагодарность", — отметил другой.
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"После окончания конфликта необходимо будет провести тщательное расследование. Узнать, куда шли деньги, как использовалась предоставленная помощь, что происходило внутри страны, какие творились преступления. Тогда мы поймем, заслуживает ли Украина положительного к ней отношения. Но я думаю, что нет", — поделился мнением третий.
"Чего вы добиваетесь? Будете указывать производителям и экспортерам, как им дела вести? Есть ли вообще предел вашим требованиям", — задался вопросом еще один пользователь.
"Президент Зеленский, но в таком случае вам тоже не стоит просить вооружения у стран НАТО. Чтобы по-честному все было", — заключил читатель.
В пятницу глава киевского режима потребовал создать международную платформу для контроля за экспортом в Россию товаров двойного назначения, в том числе готовых моделей ИИ, пригодных для военного использования.
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