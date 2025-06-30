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"Есть ли вообще предел?" Очередное требование Зеленского взбесило японцев - РИА Новости, 30.06.2025
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17:06 30.06.2025 (обновлено: 17:12 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026352326.html
"Есть ли вообще предел?" Очередное требование Зеленского взбесило японцев
"Есть ли вообще предел?" Очередное требование Зеленского взбесило японцев - РИА Новости, 30.06.2025
"Есть ли вообще предел?" Очередное требование Зеленского взбесило японцев
Читатели японской газеты Tokyo Shimbun резко раскритиковали требование Владимира Зеленского воспрепятствовать поставкам в Россию товаров двойного назначения и... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T17:06:00+03:00
2025-06-30T17:12:00+03:00
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россия
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели японской газеты Tokyo Shimbun резко раскритиковали требование Владимира Зеленского воспрепятствовать поставкам в Россию товаров двойного назначения и усилить санкционное давление."Раздражает такое высокомерие. И помощь им предоставь, и за свой счет убедись, что в Россию ни детальки не попадет", — написал комментатор."Я начинаю разделять подход администрации Трампа. Американцы были абсолютно правы, когда указали Владимиру Зеленскому на его грубость и неблагодарность", — отметил другой."После окончания конфликта необходимо будет провести тщательное расследование. Узнать, куда шли деньги, как использовалась предоставленная помощь, что происходило внутри страны, какие творились преступления. Тогда мы поймем, заслуживает ли Украина положительного к ней отношения. Но я думаю, что нет", — поделился мнением третий."Чего вы добиваетесь? Будете указывать производителям и экспортерам, как им дела вести? Есть ли вообще предел вашим требованиям", — задался вопросом еще один пользователь."Президент Зеленский, но в таком случае вам тоже не стоит просить вооружения у стран НАТО. Чтобы по-честному все было", — заключил читатель.В пятницу глава киевского режима потребовал создать международную платформу для контроля за экспортом в Россию товаров двойного назначения, в том числе готовых моделей ИИ, пригодных для военного использования.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026289201.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО

"Есть ли вообще предел?" Очередное требование Зеленского взбесило японцев

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели японской газеты Tokyo Shimbun резко раскритиковали требование Владимира Зеленского воспрепятствовать поставкам в Россию товаров двойного назначения и усилить санкционное давление.
"Раздражает такое высокомерие. И помощь им предоставь, и за свой счет убедись, что в Россию ни детальки не попадет", — написал комментатор.
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"Я начинаю разделять подход администрации Трампа. Американцы были абсолютно правы, когда указали Владимиру Зеленскому на его грубость и неблагодарность", — отметил другой.
«
"После окончания конфликта необходимо будет провести тщательное расследование. Узнать, куда шли деньги, как использовалась предоставленная помощь, что происходило внутри страны, какие творились преступления. Тогда мы поймем, заслуживает ли Украина положительного к ней отношения. Но я думаю, что нет", — поделился мнением третий.
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"Чего вы добиваетесь? Будете указывать производителям и экспортерам, как им дела вести? Есть ли вообще предел вашим требованиям", — задался вопросом еще один пользователь.
"Президент Зеленский, но в таком случае вам тоже не стоит просить вооружения у стран НАТО. Чтобы по-честному все было", — заключил читатель.
В пятницу глава киевского режима потребовал создать международную платформу для контроля за экспортом в Россию товаров двойного назначения, в том числе готовых моделей ИИ, пригодных для военного использования.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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