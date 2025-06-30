https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026289201.html

"Смешно слышать". Новое решение Зеленского удивило журналиста

"Смешно слышать". Новое решение Зеленского удивило журналиста - РИА Новости, 30.06.2025

"Смешно слышать". Новое решение Зеленского удивило журналиста

Журналист Чей Боуз иронично отреагировал в соцсети Х на введение Владимиром Зеленским санкций против Ирана. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T13:31:00+03:00

2025-06-30T13:31:00+03:00

2025-06-30T13:31:00+03:00

в мире

украина

иран

владимир зеленский

чей боуз

евросоюз

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз иронично отреагировал в соцсети Х на введение Владимиром Зеленским санкций против Ирана."(Зеленский. — Прим. Ред.) говорит, что Киев присоединяется к ЕС, чтобы наказать Тегеран за "внутренние репрессии". Смешно слышать от человека, который запретил выборы, подавил оппозицию и управляет страной, представляющей собой тюрьму под открытым небом", — написал он.Ранее глава киевского режима заявил, что Украина синхронизирует европейские санкции в отношении Тегерана со своими.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявил, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026208487.html

https://ria.ru/20250628/konflikt-2025974897.html

украина

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