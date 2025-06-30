https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026208487.html

"Лживый безумец". На Украине пришли в недоумение после заявлений Зеленского

"Лживый безумец". На Украине пришли в недоумение после заявлений Зеленского - РИА Новости, 30.06.2025

"Лживый безумец". На Украине пришли в недоумение после заявлений Зеленского

Владимир Зеленский лжет о реальных потерях в ВСУ, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:01:00+03:00

2025-06-30T09:01:00+03:00

2025-06-30T18:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

александр дубинский

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025639579_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d8fc42710a54db3899c4246674f3a67.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский лжет о реальных потерях в ВСУ, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Еще 3000 тел украинских солдат из России. Ужасные цифры, которые увеличили за два месяца официальные потери на 30 процентов. <...> И лживый безумец (Зеленский. — Прим. ред.), который ежедневно убеждает по телевизору что "герої не вмирають" (герои не умирают. — Прим. ред.). Кто бы знал, что это он — о выдаче справок о смерти", — написал он.На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву еще около трех тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ.Россия и Украина договорились об обмене на переговорах в Стамбуле 2 июня. Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел. Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го июня.Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Взамен Киев вернул тела 79 павших российских бойцов.В апреле программа 60 Minutes телеканала CBS выпустила интервью с главой киевского режима, в закадровом тексте которого сообщалось, что за время российской специальной военной операции погибло до 100 тысяч украинских военных. Это вызвало резонанс в украинских СМИ, особенно на фоне ранее упоминавшихся Зеленским данных о 45 тысячах потерь.

https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026289201.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, россия