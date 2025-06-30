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"Лживый безумец". На Украине пришли в недоумение после заявлений Зеленского - РИА Новости, 30.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:01 30.06.2025 (обновлено: 18:50 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026208487.html
"Лживый безумец". На Украине пришли в недоумение после заявлений Зеленского
"Лживый безумец". На Украине пришли в недоумение после заявлений Зеленского - РИА Новости, 30.06.2025
"Лживый безумец". На Украине пришли в недоумение после заявлений Зеленского
Владимир Зеленский лжет о реальных потерях в ВСУ, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T09:01:00+03:00
2025-06-30T18:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский лжет о реальных потерях в ВСУ, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Еще 3000 тел украинских солдат из России. Ужасные цифры, которые увеличили за два месяца официальные потери на 30 процентов. &lt;...&gt; И лживый безумец (Зеленский. — Прим. ред.), который ежедневно убеждает по телевизору что "герої не вмирають" (герои не умирают. — Прим. ред.). Кто бы знал, что это он — о выдаче справок о смерти", — написал он.На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву еще около трех тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ.Россия и Украина договорились об обмене на переговорах в Стамбуле 2 июня. Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел. Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го июня.Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Взамен Киев вернул тела 79 павших российских бойцов.В апреле программа 60 Minutes телеканала CBS выпустила интервью с главой киевского режима, в закадровом тексте которого сообщалось, что за время российской специальной военной операции погибло до 100 тысяч украинских военных. Это вызвало резонанс в украинских СМИ, особенно на фоне ранее упоминавшихся Зеленским данных о 45 тысячах потерь.
https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026289201.html
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Россия
"Лживый безумец". На Украине пришли в недоумение после заявлений Зеленского

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского во лжи о потерях ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский лжет о реальных потерях в ВСУ, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Еще 3000 тел украинских солдат из России. Ужасные цифры, которые увеличили за два месяца официальные потери на 30 процентов. <...> И лживый безумец (Зеленский. — Прим. ред.), который ежедневно убеждает по телевизору что "герої не вмирають" (герои не умирают. — Прим. ред.). Кто бы знал, что это он — о выдаче справок о смерти", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
"Смешно слышать". Новое решение Зеленского удивило журналиста
Вчера, 13:31
На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву еще около трех тысяч тел погибших военнослужащих ВСУ.
Россия и Украина договорились об обмене на переговорах в Стамбуле 2 июня. Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел. Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го июня.
Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Взамен Киев вернул тела 79 павших российских бойцов.
В апреле программа 60 Minutes телеканала CBS выпустила интервью с главой киевского режима, в закадровом тексте которого сообщалось, что за время российской специальной военной операции погибло до 100 тысяч украинских военных. Это вызвало резонанс в украинских СМИ, особенно на фоне ранее упоминавшихся Зеленским данных о 45 тысячах потерь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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