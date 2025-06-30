https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026190161.html

"Пора признать": в США осадили Зеленского за новые требования

"Пора признать": в США осадили Зеленского за новые требования - РИА Новости, 30.06.2025

"Пора признать": в США осадили Зеленского за новые требования

Владимир Зеленский снова начал выпрашивать поставки вооружения у Запада, вновь не осознавая реалий конфликта, пишет National Interest. РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T02:35:00+03:00

2025-06-30T02:35:00+03:00

2025-06-30T02:35:00+03:00

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский снова начал выпрашивать поставки вооружения у Запада, вновь не осознавая реалий конфликта, пишет National Interest."Теперь, когда ситуация на Ближнем Востоке идет на спад, представители Киева снова умоляют об увеличении военной помощи <…> в этот раз Зеленский особо выпрашивал ЗРК Patriot", — указано в статье.В материале подчеркивается, что эти системы необходимы как самим Штатам, так и их союзникам, но количество ЗРК сильно ограничено, и удовлетворить требования всех Вашингтон не в состоянии."Зеленский выпрашивал минимум семь систем Patriot, в то время как у самих США на вооружении их всего 14 <…> Их так мало, что даже полное удовлетворение требований Киева ничего бы не дало. Никакая военная помощь не компенсирует огромные преимущества, которые Россия накопила за последние три года боевых действий. Только мирные переговоры могут спасти Украину. Но киевскому режиму еще только предстоит это понять, хотя это надо было признать еще давно", — заключило издание.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250630/situatsiya-2026187195.html

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026057840.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, нато, сша, россия