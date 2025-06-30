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Глава МИД ФРГ обсудит с Зеленским сотрудничество по производству оружия

Глава МИД ФРГ обсудит с Зеленским сотрудничество по производству оружия - РИА Новости, 30.06.2025

Глава МИД ФРГ обсудит с Зеленским сотрудничество по производству оружия

Министр иностранных дел Германии в сопровождении делегации представителей германских оборонных концернов обсудит с Владимиром Зеленским "проблемы" и препоны на... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T15:23:00+03:00

2025-06-30T15:23:00+03:00

2025-06-30T15:23:00+03:00

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БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии в сопровождении делегации представителей германских оборонных концернов обсудит с Владимиром Зеленским "проблемы" и препоны на пути к сотрудничеству в области совместного производства оружия, об этом глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил в ходе пресс-конференции в Киеве. "Я считаю, что мы сейчас вступаем в новый этап сотрудничества и что нам необходимо широкое участие немецких компаний на Украине. Для этого есть готовность, но некоторые препятствия ещё предстоит преодолеть — бюрократические и иные препятствия в сотрудничестве. Именно поэтому, чтобы обсудить эти темы, я возьму с собой сейчас представителей оборонной промышленности, в том числе и к президенту Украины", - сказал Вадефуль в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Его речь транслировалась телеканалом Phoenix. По словам министра, Зеленский также "поддержит" путь к более тесному сотрудничеству Германии и Украины. Также Вадефуль напомнил, что Берлин в этом году намерен выделить Киеву суммарно 9 миллиардов евро на военные нужды. Вадефуль в очередной раз заявил, что Германия старается повысить обороты промышленного производства систем противовоздушной обороны. По его словам, он и глава министерства обороны Борис Писториус дали старт инициативе о поиске систем ПРО и ПВО, от которых в пользу Украины могли бы отказаться союзники по НАТО. В конце мая министерство обороны ФРГ по итогам встречи министра обороны Германии Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. В начале июня Писториус заявил, что первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель, а всего в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019600050.html

https://ria.ru/20250625/germaniya-2025241358.html

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