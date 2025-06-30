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Вехи отечественного судостроения. Легендарные верфи и заводы России

Вехи отечественного судостроения. Легендарные верфи и заводы России - РИА Новости, 30.06.2025

Вехи отечественного судостроения. Легендарные верфи и заводы России

Многие современные судостроительные предприятия России имеют богатейшую историей. В этом материале мы расскажем о трех легендарных заводах. Для чего на Адмиралтейских верфях строили "потаенное судно". Какие корабли спускал на воду Александровский (Пролетарский) завод. И почему подлодки Севмаша попали в книгу рекордов Гиннеса.

2025-06-30T17:33:00+03:00

2025-06-30T17:33:00+03:00

2025-06-30T17:35:00+03:00

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Генеральный спонсор проекта — Банк ВТБ.Адмиралтейские верфиАдмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге — одно из старейших действующих судостроительных предприятий России. Строительство верфи началось в 1704 году — всего через полтора года после того, как Петр I основал на берегу Невы новую столицу российского государства.Место для строительства выбирал сам царь. По замыслу Петра, Адмиралтейство должно было служить не только верфью, но и крепостью. Тогда шла Северная война и в столице готовились к возможному нападению шведского флота. Адмиралтейство вместе с Петропавловской крепостью надёжно защищали устье Невы.Строительство небольших кораблей на Адмиралтейской верфи началось уже на следующий год — в 1705. А в 1709 году Пётр I и корабельный мастер Федосей Скляев приступили к строительству 54-пушечного корабль "Полтава". Это был первый линейный корабль, построенный в Санкт-Петербурге. В год, когда на воду была спущена "Полтава", заработала ещё одна верфь ниже по течению Невы — Галерный двор. На ней сооружали небольшие парусно-гребные суда. Рассказала организатор экскурсии исторической экспозиции "Адмиралтейские верфи ОСК" Юлия Тимошенко.Наша петербургская верфь носила название Главного адмиралтейства страны, потому что она была основана для создания флота, который защитил бы нас на Балтике. Производство и расширялось, и модернизировалось. Создавались линейные корабли и фрегаты различного класса. Вскоре Главное Адмиралтейство было полностью загружено работой, и поэтому к 1712 году решается создать новую судостроительную верфь ниже по течению. Назывался она Галерной — Галерный двор. И к концу 1713 года действовало на нем 63 стапеля. Вскоре Галерный двор стал крупнейшим судостроительным предприятиям, на котором одновременно работало около 10 000 человек.В XVIII веке, чтобы оптимизировать работу предприятия, здесь начали внедрять сборочно-секционный метод строительства кораблей.На Адмиралтейских верфей, как и на других верфях, использовали больше традиционный метод строительства корабля. При этом методе весь корпус собирался полностью на стапеле. То есть от закладки киля до установке мачт все было полностью на стапеле. И уже в конце XVIII — начале XIX веков начинает вводиться сборочно-секционный метод. Модернизировали производственные мощности, создавались специальные цеха для изготовления секций. Были построены новые корпуса и мастерские с современным оборудованием.К началу XIX века в организации Санкт-Петербургского Адмиралтейства произошли большие изменения. к середине 18 века Адмиралтейство оказалось в таком плотном кольце городской постройки в самом центре столицы России. И расширять именно производственные мощности, чтобы строить больше кораблей, было уже невозможно. И с Адмиралтейством соседствовали уже и различные дворцы петербургской знати. Поэтому строительство крупных кораблей было решено перенести на Галерную верфь. Она располагалась ниже по течению, и указом императора Павла I она получила название Нового Адмиралтейства. Предприятие осваивало производство принципиально новых кораблей, например, в 1826 году был спущен на воду пароходофрегат "Богатырь". Он был оснащён как парусами, так и паровой машиной, приводившей в работу колесный движитель.Морское ведомство не спешило с внедрением новшеств, но именно Крымская война, конечно, внесла свои коррективы, так как мы должны были развивать и модернизировать свой флот. И в 1862-1863 году был создан комитет под предводительством вице адмирала Румянцева, которому была поручена именно разработка новой судостроительной программы. На нашем предприятии построено большое количество исторических кораблей того именно времени, паровой эпохи. Это были и броненосные батареи "Не тронь меня" и первый в мире миноносец "Взрыв", один из самых мощных кораблей того времени "Петр Великий", который был, в принципе, прототипом эскадренных броненосцев, которые пошли уже далее после него. И все это, конечно, прославило инженеров и мастеров наших верфей. Строительство кораблей именно в главном Адмиралтействе прекратилась 1860 году. И центром строительства железных кораблей и всего пароходостроения стало уже новое Адмиралтейство новейшее, технологичное, технологически оснащенное предприятие России. Пролетарский заводВ ноябре 1824 года в Петербурге произошло самое крупное наводнение в истории города. Вода из Невы и ее каналов поднялась на высоту более четырех метров выше среднего уровня. Стихия не знала препятствий и уничтожала все, что было у нее на пути. Одной из первых жертв наводнения стал Санкт-Петербургский чугунолитейный завод, находившийся в низине. Вода достигала уровня крыш заводских строений.Предстояла тяжелая борьба с последствиями разрушительной стихии. Пострадавший чугунолитейный завод правительство распорядилось отстроить заново на более возвышенном месте. Уже через два года в Санкт-Петербурге заработал новый Александровский литейный завод.Его первым директором стал российский инженер шотландского происхождения Матвей Кларк. Он задумывал организовать на заводе многопрофильное производство. Например, Кларк хотел строить суда с паровыми машинами. Поэтому вскоре новое предприятие обзавелось собственной верфью, и на нём началось проектирование кораблей. О первых пароходах, построенных на верфи Александровского завода, рассказала директор Музея истории "Пролетарского завода" ОСК, заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Кривская.За первые 10 лет на заводе было построено 17 пароходов общей мощностью 990 лошадиных сил. Они, в общем то, были в свое время знамениты, были заказаны крупнейшими петербургскими промышленниками и купцами. Первый пароход назывался "Наследник Александр". Самым знаменитым пароходом был "Нева", его закупило правительство, и в августе 1830 года ему был дан флаг из Кронштадта. Обогнув Европу, он отправился в первое такое путешествие для судов именно с паровым двигателем, и пришел своим ходом в Одессу. И, по сути дела, это было и первое судно, которое из Одессы в Стамбул, открыло первую коммерческую линию.На Александровском заводе строили не только пароходы. Именно здесь в 30-годы XIX столетия по проекту русского военного инженера Карла Шильдера была построена первая российская металлическая подводная лодка с ракетными установками.Подробнее изучить, как была устроена первая металлическая субмарина России, можно в новой инфографике проекта "История Русского флота" о подводных лодках.В 1830-е на верфи Александровского завода были построены два паромных парохода с ледокольнопильным механизмом Шильдера. После спуска на воду они работали на транспортной линиях Петербург — Петергоф и Петербург — Кронштадт.с началом железнодорожного строительства в Российской империи, Александровский литейный завод перешёл под контроль Департамента путей сообщения. С этого времени главным профилем предприятия стало производство локомотивов.После того, как завод был передан в департамент железных дорог, судостроительное направление предприятия, так сказать, несколько угасло. Александровский завод в 1854-56 годы изготовил паровые котлы для создания канонерского флота по заказу Николая Путилова, потому что в тот момент обострились отношения с Британией. И Путилов предложил построить канонерских флот. И для того, чтобы сделать это как можно более короткие сроки. Он получил важные узлы, в том числе паровые котлы, создать на различных заводах, то есть практически на всех петербургских заводах строились эти паровые машины, в том числе и на Александровском механическом заводе, которые относятся к Департаменту железных дорог.Производство судового оборудования на бывшем Александровском заводе возобновилось больше столетия спустя – только в 1963 году. Предприятию вернули название революционного времени. Из Ленинградского тепловозостроительного завода он был вновь переименован в Пролетарский.С этих пор на заводе началось сооружение судовых рулевых машин, гидравлических устройств, корабельных кранов. А с 80х гг Пролетарский завод разрабатывает и производит взлетно-посадочные комплексы и аэрофинишёры для авианесущих кораблей.Севмаш1930-е стали временем кардинальных перемен в отечественном судостроении. Внешняя политика фашистских режимов Европы, агрессия Японии на Дальнем Востоке — все это несло прямую угрозу для СССР.В конце тридцатых годов советское правительство приняло ряд крупных программ судостроения, получивших собирательное название "Большой флот". Согласно этим планам, к концу 40-х годов военно-морские силы должны были пополниться десятками новейших линкоров и крейсеров. Это вывело бы СССР в число сильнейших морских держав.Для воплощения столь амбициозной программы стране требовались новые промышленные предприятия, способные строить крупные современные суда.Одной из таких площадок стал расположенный на берегу холодного Белого моря судостроительный завод под номером 402. Сегодня он известен как "Северное машиностроительное предприятие" или "Севмаш".Это место было выбрано не случайно. Одним из его важнейших преимуществ стало его удаленное расположение. Подробнее об этом рассказал научный сотрудник музея Производственного объединения ОСК Севмаш Александр Мазур.На сегодняшний день завод работает над гособоронзаказом. Мы строим две группировки атомных ракетоносцев это, соответственно, Борей и Ясень. Хочется отметить интересный аспект — у нас есть и гражданское судостроение. Мы работаем над очень интересным проектом. Это Ясон, обитаемый подводный аппарат. Он строится по спецзаказу. И такой аппарат сможет работать на глубинах до 2000 метров. Он может проверять, допустим, газопроводы, нефтепроводы, и даже проводить научные исследования. Потенциал такого аппарата сложно переоценить. Полным ходом идет строительство нового плавучего док "Сухона", который будет более технологичным и совершенным на сегодняшний день.Судостроение в России продолжается развиваться. Сильный конкурентоспособный флот — это залог политической и экономической мощи страны. Современные кораблестроители продолжают традиции своих предшественников и воплощают в жизнь передовые проекты по созданию атомных подводных лодок, ракетных крейсеров, ледоколов и многих других судов.Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRUfciJWc

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история, промышленность, инфографика, петр i, россия, санкт-петербург, нева (река), объединенная судостроительная корпорация, севмаш, адмиралтейские верфи