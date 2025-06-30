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Защита блогера Битмамы обжаловала приговор по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.06.2025
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11:17 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/zaschita-2026237090.html
Защита блогера Битмамы обжаловала приговор по делу о мошенничестве
Защита блогера Битмамы обжаловала приговор по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.06.2025
Защита блогера Битмамы обжаловала приговор по делу о мошенничестве
Защита предпринимательницы Валерии Федякиной, известной в криптокругах как Битмама, обжаловала решение суда, отправившего ее на 7 лет в колонию за... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:17:00+03:00
2025-06-30T11:17:00+03:00
происшествия
москва
валерия федякина (битмама)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защита предпринимательницы Валерии Федякиной, известной в криптокругах как Битмама, обжаловала решение суда, отправившего ее на 7 лет в колонию за мошенничество, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Ранее суд приговорил ее к 7 годам колонии общего режима и взыскал около 2,2 миллиарда рублей в пользу потерпевших. Суд не стал применять в отношении Федякиной отсрочку наказания до исполнения ее ребенком 14 лет. Предпринимательница была арестована на шестом месяце беременности и родила в СИЗО. Сейчас дочь содержится с ней и может вместе с матерью поехать в колонию. После трехлетия, согласно законодательству, ребенка могут передать органам опеки. Прокурор ранее попросил приговорить подсудимую к десяти годам колонии. Защита настаивала на оправдании. Согласно материалам дела, потерпевшими по делу Федякиной стали четыре человека. Вменяемая сумма ущерба составляет 2,2 миллиарда рублей. Свою вину она не признает, заявляя, что сама стала жертвой мошенников.
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происшествия, москва, валерия федякина (битмама)
Происшествия, Москва, Валерия Федякина (Битмама)
Защита блогера Битмамы обжаловала приговор по делу о мошенничестве

Защита блогера Битмамы, осужденной за мошенничество, обжаловала приговор

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВалерия Федякина во время оглашения приговора в суде
Валерия Федякина во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Валерия Федякина во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защита предпринимательницы Валерии Федякиной, известной в криптокругах как Битмама, обжаловала решение суда, отправившего ее на 7 лет в колонию за мошенничество, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
Ранее суд приговорил ее к 7 годам колонии общего режима и взыскал около 2,2 миллиарда рублей в пользу потерпевших. Суд не стал применять в отношении Федякиной отсрочку наказания до исполнения ее ребенком 14 лет. Предпринимательница была арестована на шестом месяце беременности и родила в СИЗО. Сейчас дочь содержится с ней и может вместе с матерью поехать в колонию. После трехлетия, согласно законодательству, ребенка могут передать органам опеки.
Прокурор ранее попросил приговорить подсудимую к десяти годам колонии. Защита настаивала на оправдании.
Согласно материалам дела, потерпевшими по делу Федякиной стали четыре человека. Вменяемая сумма ущерба составляет 2,2 миллиарда рублей. Свою вину она не признает, заявляя, что сама стала жертвой мошенников.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
В Дагестане задержали блогера, обвиняемую в продаже запрещенных препаратов
29 июня, 10:16
 
ПроисшествияМоскваВалерия Федякина (Битмама)
 
 
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