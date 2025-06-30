https://ria.ru/20250630/zaschita-2026237090.html

Защита блогера Битмамы обжаловала приговор по делу о мошенничестве

Защита блогера Битмамы обжаловала приговор по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.06.2025

Защита блогера Битмамы обжаловала приговор по делу о мошенничестве

Защита предпринимательницы Валерии Федякиной, известной в криптокругах как Битмама, обжаловала решение суда, отправившего ее на 7 лет в колонию за... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T11:17:00+03:00

2025-06-30T11:17:00+03:00

2025-06-30T11:17:00+03:00

происшествия

москва

валерия федякина (битмама)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025383030_0:198:878:692_1920x0_80_0_0_31fb81866c539dacbb010f0a7c69d8d3.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защита предпринимательницы Валерии Федякиной, известной в криптокругах как Битмама, обжаловала решение суда, отправившего ее на 7 лет в колонию за мошенничество, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Ранее суд приговорил ее к 7 годам колонии общего режима и взыскал около 2,2 миллиарда рублей в пользу потерпевших. Суд не стал применять в отношении Федякиной отсрочку наказания до исполнения ее ребенком 14 лет. Предпринимательница была арестована на шестом месяце беременности и родила в СИЗО. Сейчас дочь содержится с ней и может вместе с матерью поехать в колонию. После трехлетия, согласно законодательству, ребенка могут передать органам опеки. Прокурор ранее попросил приговорить подсудимую к десяти годам колонии. Защита настаивала на оправдании. Согласно материалам дела, потерпевшими по делу Федякиной стали четыре человека. Вменяемая сумма ущерба составляет 2,2 миллиарда рублей. Свою вину она не признает, заявляя, что сама стала жертвой мошенников.

https://ria.ru/20250629/zaderzhanie-2026113830.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, валерия федякина (битмама)