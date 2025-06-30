https://ria.ru/20250630/zarplata-2026234095.html
Слуцкий призвал уравнять зарплаты медработников во всех регионах
Слуцкий призвал уравнять зарплаты медработников во всех регионах - РИА Новости, 30.06.2025
Слуцкий призвал уравнять зарплаты медработников во всех регионах
Необходимо уравнять зарплаты медицинских работников во всех регионах России, чтобы устранить дисбаланс в оплате труда и улучшить кадровое обеспечение, заявил... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T11:02:00+03:00
2025-06-30T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Необходимо уравнять зарплаты медицинских работников во всех регионах России, чтобы устранить дисбаланс в оплате труда и улучшить кадровое обеспечение, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Кадровый голод в здравоохранении является чувствительной проблемой в России. Медицинские работники уходят из государственных учреждений из-за перегрузки, выгорания, старения кадрового состава и низкой зарплаты. Молодежь не рвется в медицину, а если и идет в профессию, то покидает ее через несколько лет или "перетекает" в частные клиники. Мы, как конструктивная оппозиция, видим ряд возможностей для улучшения ситуации. Самое необходимое - выравнивание зарплаты медработников во всех регионах. Нужна единая отраслевая система оплаты труда медиков во всех субъектах", - сказал Слуцкий. По его словам, в 2024 году заработная плата врачей в 21 субъекте РФ не достигала требуемого уровня, а среднего медицинского персонала - в 19 регионах. "То есть, мы не обеспечиваем на сегодня даже минимума удовлетворительных зарплат, поэтому увеличивается и дисбаланс с крупными городами. Сегодня врачи в глубинке работают столько же, а получают меньше в два раза, чем в столице. Это несправедливо и ведет к оттоку кадров. Россия - больше, чем Москва! Врачи это знают лучше других", - подчеркнул он. Парламентарий добавил, что правительство РФ, в частности Минздрав России, делает многое для решение дефицита медицинских кадров: реализуются мероприятия программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", увеличивается объем специальных социальных выплат, растут объемы подготовки кадров. Однако, как отметил Слуцкий, этого пока недостаточно. "На начало 2025 года не хватает 23 тысяч врачей и 63 тысяч средних медицинских работников. Врачей стало меньше в 25 регионах страны, а среднего медицинского персонала – в 57 субъектах РФ", - заключил он.
https://ria.ru/20250630/zarplata-2026232536.html
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общество, россия, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий призвал уравнять зарплаты медработников во всех регионах
Слуцкий: нужно уравнять зарплаты медиков во всех регионах России
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Необходимо уравнять зарплаты медицинских работников во всех регионах России, чтобы устранить дисбаланс в оплате труда и улучшить кадровое обеспечение, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Кадровый голод в здравоохранении является чувствительной проблемой в России
. Медицинские работники уходят из государственных учреждений из-за перегрузки, выгорания, старения кадрового состава и низкой зарплаты. Молодежь не рвется в медицину, а если и идет в профессию, то покидает ее через несколько лет или "перетекает" в частные клиники. Мы, как конструктивная оппозиция, видим ряд возможностей для улучшения ситуации. Самое необходимое - выравнивание зарплаты медработников во всех регионах. Нужна единая отраслевая система оплаты труда медиков во всех субъектах", - сказал Слуцкий
.
По его словам, в 2024 году заработная плата врачей в 21 субъекте РФ не достигала требуемого уровня, а среднего медицинского персонала - в 19 регионах.
"То есть, мы не обеспечиваем на сегодня даже минимума удовлетворительных зарплат, поэтому увеличивается и дисбаланс с крупными городами. Сегодня врачи в глубинке работают столько же, а получают меньше в два раза, чем в столице. Это несправедливо и ведет к оттоку кадров. Россия - больше, чем Москва
! Врачи это знают лучше других", - подчеркнул он.
Парламентарий добавил, что правительство РФ, в частности Минздрав России, делает многое для решение дефицита медицинских кадров: реализуются мероприятия программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", увеличивается объем специальных социальных выплат, растут объемы подготовки кадров. Однако, как отметил Слуцкий, этого пока недостаточно.
"На начало 2025 года не хватает 23 тысяч врачей и 63 тысяч средних медицинских работников. Врачей стало меньше в 25 регионах страны, а среднего медицинского персонала – в 57 субъектах РФ", - заключил он.