https://ria.ru/20250630/zarplata-2026232536.html
Более половины россиян довольны уровнем зарплаты, показал опрос
Более половины россиян довольны уровнем зарплаты, показал опрос - РИА Новости, 30.06.2025
Более половины россиян довольны уровнем зарплаты, показал опрос
Более половины (56%) граждан РФ довольны уровнем своей заработанной платы, 79% опрошенных в целом удовлетворены основной работой, следует из опроса... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:54:00+03:00
2025-06-30T10:54:00+03:00
2025-06-30T10:54:00+03:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более половины (56%) граждан РФ довольны уровнем своей заработанной платы, 79% опрошенных в целом удовлетворены основной работой, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Почти 80% россиян нравится их работа, больше всего они довольны графиком (43%), коллективом (39%) и локацией места работы (28%). Карьерные перспективы привлекают всего 9% опрошенных. По результатам опроса, 56% граждан РФ довольны своим ежемесячным доходом. В среднем россияне считают заработанную плату 120 тысяч рублей соответствующей для специалиста в их квалификации. Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, девять из десяти (92%) россиян оценивают материальное положение своей семьи как очень хорошее или хорошее. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 мая 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет; количество работающих респондентов — 994 человек. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250629/podrostki-2026087988.html
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общество, россия, вциом
Более половины россиян довольны уровнем зарплаты, показал опрос
ВЦИОМ: 56% россиян довольны уровнем зарплаты