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Более половины россиян довольны уровнем зарплаты, показал опрос - РИА Новости, 30.06.2025
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10:54 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/zarplata-2026232536.html
Более половины россиян довольны уровнем зарплаты, показал опрос
Более половины россиян довольны уровнем зарплаты, показал опрос - РИА Новости, 30.06.2025
Более половины россиян довольны уровнем зарплаты, показал опрос
Более половины (56%) граждан РФ довольны уровнем своей заработанной платы, 79% опрошенных в целом удовлетворены основной работой, следует из опроса... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T10:54:00+03:00
2025-06-30T10:54:00+03:00
общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более половины (56%) граждан РФ довольны уровнем своей заработанной платы, 79% опрошенных в целом удовлетворены основной работой, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Почти 80% россиян нравится их работа, больше всего они довольны графиком (43%), коллективом (39%) и локацией места работы (28%). Карьерные перспективы привлекают всего 9% опрошенных. По результатам опроса, 56% граждан РФ довольны своим ежемесячным доходом. В среднем россияне считают заработанную плату 120 тысяч рублей соответствующей для специалиста в их квалификации. Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, девять из десяти (92%) россиян оценивают материальное положение своей семьи как очень хорошее или хорошее. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 мая 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет; количество работающих респондентов — 994 человек. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250629/podrostki-2026087988.html
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общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Более половины россиян довольны уровнем зарплаты, показал опрос

ВЦИОМ: 56% россиян довольны уровнем зарплаты

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРаботник пересчитывает деньги
Работник пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более половины (56%) граждан РФ довольны уровнем своей заработанной платы, 79% опрошенных в целом удовлетворены основной работой, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Почти 80% россиян нравится их работа, больше всего они довольны графиком (43%), коллективом (39%) и локацией места работы (28%). Карьерные перспективы привлекают всего 9% опрошенных.
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По результатам опроса, 56% граждан РФ довольны своим ежемесячным доходом. В среднем россияне считают заработанную плату 120 тысяч рублей соответствующей для специалиста в их квалификации.
Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, девять из десяти (92%) россиян оценивают материальное положение своей семьи как очень хорошее или хорошее.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 мая 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет; количество работающих респондентов — 994 человек. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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