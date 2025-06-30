Рейтинг@Mail.ru
Балицкий поблагодарил Путина за заботу о жителях Запорожской области - РИА Новости, 30.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 30.06.2025
https://ria.ru/20250630/zaporozhe-2026375520.html
Балицкий поблагодарил Путина за заботу о жителях Запорожской области
Балицкий поблагодарил Путина за заботу о жителях Запорожской области - РИА Новости, 30.06.2025
Балицкий поблагодарил Путина за заботу о жителях Запорожской области
Жители Запорожской области знают и высоко ценят заботу о них со стороны президента России Владимира Путина, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:26:00+03:00
2025-06-30T18:26:00+03:00
россия
запорожская область
мелитополь
евгений балицкий
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Жители Запорожской области знают и высоко ценят заботу о них со стороны президента России Владимира Путина, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. В понедельник президент РФ провел совещание по социально-экономическому развитию новых регионов России. "Огромное спасибо вам Владимир Владимирович за вашу заботу. Мы знаем, как вы заботитесь о материнстве, детстве, спорте, о нашей молодежи. И это очень высоко ценят запорожцы", - сказал Балицкий на совещании, в рамках которого президент по видеоконференцсвязи открыл новую шахматную школу в Мелитополе. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250630/putin-2026345281.html
россия
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_150:0:2591:1831_1920x0_80_0_0_9b5b37a4f4f8a8c0b34bf39a85d96683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, мелитополь, евгений балицкий, владимир путин
Россия, Запорожская область, Мелитополь, Евгений Балицкий, Владимир Путин
Балицкий поблагодарил Путина за заботу о жителях Запорожской области

Балицкий: жители Запорожской области высоко ценят заботу Путина о них

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Жители Запорожской области знают и высоко ценят заботу о них со стороны президента России Владимира Путина, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
В понедельник президент РФ провел совещание по социально-экономическому развитию новых регионов России.
"Огромное спасибо вам Владимир Владимирович за вашу заботу. Мы знаем, как вы заботитесь о материнстве, детстве, спорте, о нашей молодежи. И это очень высоко ценят запорожцы", - сказал Балицкий на совещании, в рамках которого президент по видеоконференцсвязи открыл новую шахматную школу в Мелитополе.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых регионов - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
России нужно реализовать потенциал новых регионов, заявил Путин
Вчера, 16:49
 
РоссияЗапорожская областьМелитопольЕвгений БалицкийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала