https://ria.ru/20250630/zaporozhe-2026375520.html
Балицкий поблагодарил Путина за заботу о жителях Запорожской области
Балицкий поблагодарил Путина за заботу о жителях Запорожской области - РИА Новости, 30.06.2025
Балицкий поблагодарил Путина за заботу о жителях Запорожской области
Жители Запорожской области знают и высоко ценят заботу о них со стороны президента России Владимира Путина, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T18:26:00+03:00
2025-06-30T18:26:00+03:00
2025-06-30T18:26:00+03:00
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запорожская область
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евгений балицкий
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Жители Запорожской области знают и высоко ценят заботу о них со стороны президента России Владимира Путина, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. В понедельник президент РФ провел совещание по социально-экономическому развитию новых регионов России. "Огромное спасибо вам Владимир Владимирович за вашу заботу. Мы знаем, как вы заботитесь о материнстве, детстве, спорте, о нашей молодежи. И это очень высоко ценят запорожцы", - сказал Балицкий на совещании, в рамках которого президент по видеоконференцсвязи открыл новую шахматную школу в Мелитополе. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия, запорожская область, мелитополь, евгений балицкий, владимир путин
Россия, Запорожская область, Мелитополь, Евгений Балицкий, Владимир Путин
Балицкий поблагодарил Путина за заботу о жителях Запорожской области
Балицкий: жители Запорожской области высоко ценят заботу Путина о них