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В ОБСЕ игнорируют применение западного оружия, заявила дипломат - РИА Новости, 30.06.2025
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06:04 30.06.2025 (обновлено: 06:26 30.06.2025)
https://ria.ru/20250630/zapad-2026198233.html
В ОБСЕ игнорируют применение западного оружия, заявила дипломат
В ОБСЕ игнорируют применение западного оружия, заявила дипломат - РИА Новости, 30.06.2025
В ОБСЕ игнорируют применение западного оружия, заявила дипломат
Представители Запада в ОБСЕ игнорируют свидетельства применения западного оружия против гражданской инфраструктуры, факты пыток, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2025
2025-06-30T06:04:00+03:00
2025-06-30T06:26:00+03:00
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курская область
вена
юлия жданова
валерий герасимов
владимир путин
обсе
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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Представители Запада в ОБСЕ игнорируют свидетельства применения западного оружия против гражданской инфраструктуры, факты пыток, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Как отметила дипломат, российская сторона уделяет значительное внимание доведению до международного сообщества истинных событий, которые произошли в Курской области в период вторжения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. "Видим, что киевский режим и его западные спонсоры, которые напрямую причастны к организации вторжения, делают все, чтобы скрыть военные преступления, совершенные против мирного населения нашей страны. Например, на ФСОБ они оставляют без комментариев предъявляемые нами свидетельства использования западного оружия против гражданской инфраструктуры, беспорядочные обстрелы, факты насилия и пыток", - отметила Жданова. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
https://ria.ru/20250623/oruzhie-2024850656.html
https://ria.ru/20250630/solntsepek-2026191517.html
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в мире, россия, курская область, вена, юлия жданова, валерий герасимов, владимир путин, обсе, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Курская область, Вена, Юлия Жданова, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В ОБСЕ игнорируют применение западного оружия, заявила дипломат

Жданова: ОБСЕ игнорирует применение западного оружия по гражданским объектам

© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Представители Запада в ОБСЕ игнорируют свидетельства применения западного оружия против гражданской инфраструктуры, факты пыток, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Как отметила дипломат, российская сторона уделяет значительное внимание доведению до международного сообщества истинных событий, которые произошли в Курской области в период вторжения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Путин: Запад продолжает поставлять оружие Украине, участвуя в конфликте
23 июня, 15:02
"Видим, что киевский режим и его западные спонсоры, которые напрямую причастны к организации вторжения, делают все, чтобы скрыть военные преступления, совершенные против мирного населения нашей страны. Например, на ФСОБ они оставляют без комментариев предъявляемые нами свидетельства использования западного оружия против гражданской инфраструктуры, беспорядочные обстрелы, факты насилия и пыток", - отметила Жданова.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Российские "Солнцепеки" произвели неожиданное впечатление на Западе
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В миреРоссияКурская областьВенаЮлия ЖдановаВалерий ГерасимовВладимир ПутинОБСЕВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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