https://ria.ru/20250630/zapad-2026198233.html

В ОБСЕ игнорируют применение западного оружия, заявила дипломат

В ОБСЕ игнорируют применение западного оружия, заявила дипломат - РИА Новости, 30.06.2025

В ОБСЕ игнорируют применение западного оружия, заявила дипломат

Представители Запада в ОБСЕ игнорируют свидетельства применения западного оружия против гражданской инфраструктуры, факты пыток, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T06:04:00+03:00

2025-06-30T06:04:00+03:00

2025-06-30T06:26:00+03:00

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юлия жданова

валерий герасимов

владимир путин

обсе

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ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Представители Запада в ОБСЕ игнорируют свидетельства применения западного оружия против гражданской инфраструктуры, факты пыток, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Как отметила дипломат, российская сторона уделяет значительное внимание доведению до международного сообщества истинных событий, которые произошли в Курской области в период вторжения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. "Видим, что киевский режим и его западные спонсоры, которые напрямую причастны к организации вторжения, делают все, чтобы скрыть военные преступления, совершенные против мирного населения нашей страны. Например, на ФСОБ они оставляют без комментариев предъявляемые нами свидетельства использования западного оружия против гражданской инфраструктуры, беспорядочные обстрелы, факты насилия и пыток", - отметила Жданова. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.

https://ria.ru/20250623/oruzhie-2024850656.html

https://ria.ru/20250630/solntsepek-2026191517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, курская область, вена, юлия жданова, валерий герасимов, владимир путин, обсе, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)